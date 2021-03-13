Команда марсохода Perseverance опубликовала первые результаты работы инструмента SuperCam, с помощью которого он дистанционно определяет состав почвы и камней на Марсе. Инструмент смог выяснить состав камня-мишени и записать щелчок лазера по камням с помощью микрофона.

SuperCam – это 10-килограммовый инструмент для дистанционного (до 7-12 метров) исследования химического и минерального состава камней и почвы на Марсе, а также поиска органических соединений, которые могут указывать на существование микробиологической жизни в прошлом планеты (основная задача Perseverance).

Интересно Планетологи проследили за жизненным циклом большого облака на Марсе

В состав SuperCam входит:

лазерно-искровой эмиссионный спектрометр, оснащенный красным лазером;

Рамановский спектрометр, оснащенный зеленым лазером;

спектрометр ближнего инфракрасного диапазона;

оптическая камера, позволяющая получать цветные снимки высокого разрешения;

микрофон.

Все эти приборы находятся в "голове" марсохода Perseverance, установленной на мачте.

Проверка инструментов и подготовка к работе

В начале марта 2021 года марсоход начал проверку и калибровку инструмента SuperCam. Для этого были выбраны две цели. Первая, получившая обозначение Máaz (Марс на языке навахо), находилась на расстоянии 3,17 метра от ровера. Анализ данных показал, что это или цельная вулканическая порода, или она состоит из мелких зерен вулканического происхождения, которые слиплись в присутствии жидкой воды. Вторая цель, получившая обозначение Yeehgo ("старательный" на языке навахо), находилась на расстоянии 3,32 метра от ровера и представляет собой камень, на котором заметны яркие вкрапления.

Цели Máaz таYeehgo на поверхности Марса / Фото NASA

Команда ровера кроме снимков, сделанных инструментом SuperCam, также опубликовала звуки работы инструмента, записанные микрофоном 2 марта. На записи слышны 30 моментов попадания лазерного импульса по камням, некоторые из них звучат немного громче, чем другие, что может дать ученым информацию о твердости камня.

Кстати, ранее марсоход Perseverance впервые в истории записал на полноценный микрофон звуки Марса. Если вы это пропустили, предлагаем вам услышать их в закрепленном ниже аудио.

Что будет делать Perseverance на Марсе

Ровер работает на Марсе со середины февраля, он будет вести крупные геологические исследования, в том числе в рамках астробиологии, изучать климат Марса, испытывать технологии, необходимые для будущих пилотируемых полетов на планету, а также соберет образцы грунта в пробирки для дальнейшей доставки на землю в ходе предстоящей программы MSR (Mars Sample Return Mission). Марсоход работает в высохшей дельте реки в кратере Езеро, место его высадки команда миссии неофициально назвала в честь писательницы-фантастки Октавии Батлер.