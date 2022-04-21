Затемнение произошло, когда Фобос, один из двух спутников Марса, прошел между Марсом и Солнцем. Весь процесс длился всего 40 секунд.
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Затмение на Марсе
- Редкое событие было снято 2 апреля камерой нового поколения Mastcam-Z, установленной на марсоходе Perseverance.
- Благодаря новой камере, марсоход смог сфокусироваться и снять первое подобное видео солнечного затмения с участием Фобоса, при этом с высокой частотой кадров.
- Mastcam-Z также оснащен солнечными фильтрами, которые действуют как солнцезащитные очки, чтобы снизить интенсивность света.
Я знала, что все будет хорошо, но не ожидала, что все будет настолько потрясающе,
− говорит Рейчел Хоусон, один из членов команды разработчиков Mastcam-Z, управляющей камерой.
На записи можно увидеть детали формы Фобоса, такие как гребни и неровности на лунном ландшафте. Стоит отметить, что Фобос примерно в 157 раз меньше Луны. На Солнце хорошо видны пятна.
Солнечное затмение на Марсе: видео
Когда Фобос вращается вокруг Марса, его гравитация оказывает небольшое приливное влияние на внутреннюю часть Красной планеты, слегка деформируя горные породы в коре и мантии планеты. Эти силы также медлительно изменяют орбиту спутника. В результате геофизики могут использовать эти изменения, чтобы лучше понять, насколько уступчива внутренняя часть Марса, и узнать больше о материалах коры и мантии.