NASA успешно завершило миссию по доставке и посадке ровера Perseverance на поверхность Марса. Аппарат совершил посадку в кратере Джезеро с помощью системы "Небесный кран" в штатном режиме, как и было запланировано.

Ровер спустился на поверхность Марса в кратере Езеро, как было запланировано в рамках миссии NASA. Теперь аппарат Perseverance займется поиском биосигнатур, которые подтвердят факт присутствия жизни на Красной планете в одном из периодов ее развития.

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Подробнее о том, чем займется Perseverance на Марсе читайте в нашем материале, где мы собрали всю главную информацию об этой важнейшей миссии.

Подтверждение о посадке марсохода.

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.



#CountdownToMars — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Вот как происходила посадка Perseverance на Марс: смотрите видео

Here goes! Lighting the engines on my “jetpack” for final descent. Wheels down in less than a minute.#CountdownToMars pic.twitter.com/AQKPEBGr0o — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

А вот и первое изображение с поверхности Марса после посадки.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Теперь остается ждать первых изображений поверхности Марса, которые ровер пришлет совсем скоро, а через несколько дней мы получим видео посадки со звуком в хорошем качестве, ведь аппарат фиксировал этот процесс.

К слову, аппарат успешно просканировал территорию для определения места посадки и совершил успешную посадку в зоне на фото ниже. Где именно точно сел аппарат будет известно позже.



Место посадки в кратере Езеро / Фото NASA

Работа команды NASA

Теперь специалисты NASA будут работать, чтобы проверить все научные инструменты установлены на ровере. Напомним, что их семь. После проверки их работоспособности аппарат начнет работу в кратере Езеро по поиску признаков жизни.