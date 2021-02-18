Perseverance совершил успешную посадку на Марс
NASA успешно завершило миссию по доставке и посадке ровера Perseverance на поверхность Марса. Аппарат совершил посадку в кратере Джезеро с помощью системы "Небесный кран" в штатном режиме, как и было запланировано.
Источник:NASA
Ровер спустился на поверхность Марса в кратере Езеро, как было запланировано в рамках миссии NASA. Теперь аппарат Perseverance займется поиском биосигнатур, которые подтвердят факт присутствия жизни на Красной планете в одном из периодов ее развития.
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Подробнее о том, чем займется Perseverance на Марсе читайте в нашем материале, где мы собрали всю главную информацию об этой важнейшей миссии.
Подтверждение о посадке марсохода.
Вот как происходила посадка Perseverance на Марс: смотрите видео
А вот и первое изображение с поверхности Марса после посадки.
Теперь остается ждать первых изображений поверхности Марса, которые ровер пришлет совсем скоро, а через несколько дней мы получим видео посадки со звуком в хорошем качестве, ведь аппарат фиксировал этот процесс.
К слову, аппарат успешно просканировал территорию для определения места посадки и совершил успешную посадку в зоне на фото ниже. Где именно точно сел аппарат будет известно позже.
Место посадки в кратере Езеро / Фото NASA
- Работа команды NASA
Теперь специалисты NASA будут работать, чтобы проверить все научные инструменты установлены на ровере. Напомним, что их семь. После проверки их работоспособности аппарат начнет работу в кратере Езеро по поиску признаков жизни.
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