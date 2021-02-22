Марсоход Perseverance, который высадился на поверхность Красной планеты направляет свое первое видео, которое он записывал во время спуска. Ранее в NASA отмечали, что аппарат запишет также и звук.

Ранее ровер уже прислал свои первые цветные изображения с поверхности Марса. Сейчас их уже более сотни, однако они не отличаются разнообразием, ведь аппарат пока стоит на месте.

Если пропустили Perseverance совершил успешную посадку на Марс: первые фото с поверхности

Сейчас специалисты NASA продолжают проверять исправность инструментов Perseverance и готовят его к началу работы. Вместе с ним, кстати, на Марс сел и первый в своем роде вертолет Ingenuity, который уже сообщил NASA о своей исправности, а инженеры даже начали заряжать батареи, готовя его к первому полету в разреженной атмосфере Красной планеты.

Где высадился Perseverance и почему именно там? Для чего NASA отправила очередной марсоход на Красную планету и что он там будет делать? Все, что нужно знать о миссии ровера Perseverance на Марсе мы собрали в одном материале по этой ссылке.

Первое видео Perseverance: где смотреть

NASA будет транслировать прямой эфир, в котором продемонстрирует первое видео, снятое марсоходом, на своем ютуб-канале. Посмотреть его можно прямо здесь.

Прямой эфир NASA: смотрите видео