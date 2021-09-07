Perseverance добыл первый образец марсианской породы
Источник:NASA's Perseverance Mars Rover
Марсоход Perseverance продолжает изучение Красной Планеты. Исследовательский аппарат провел забор почвы для дальнейшего анализа.
Это первая удачная попытка Perseverance собрать грунт. Ровер находится на Марсе с февраля.
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Что известно
Сообщение официальной страницы марсохода в твиттере подкрепили фотографией, которая показывает камень с отверстием.
Адам Стелтцнер, главный инженер проекта, процитировал твит и написал на своей странице:
У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне.
Ожидается, что собранные образцы позже будут доставлены на Землю другим марсоходом в рамках совместных миссий NASA и Европейского космического агентства.
Первые изображения показывают образец в пробирке после вырезания сердцевины. Но фотографии, которые я сделал после движения руки, неубедительны из-за плохого освещения. Я делаю больше фотографий при лучшем освещении, чтобы подтвердить, что у нас все еще есть невредимый сердечник в трубке.
- Напомним, недавно Perseveranceуже пробовал взять материал для анализа, но попытка не увенчалась успехом.
- Анализ показал, что колба для сбора материала пуста.
- Вероятно, это произошло в результате того, материал оказался слишком сыпучий и аппарат просто не смог поместить его в емкость.