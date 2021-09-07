Perseverance добыл первый образец марсианской породы

Марсоход Perseverance продолжает изучение Красной Планеты. Исследовательский аппарат провел забор почвы для дальнейшего анализа.

Это первая удачная попытка Perseverance собрать грунт. Ровер находится на Марсе с февраля.

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Что известно

Сообщение официальной страницы марсохода в твиттере подкрепили фотографией, которая показывает камень с отверстием.

Адам Стелтцнер, главный инженер проекта, процитировал твит и написал на своей странице:

У нас есть образец! Никогда не был так рад увидеть дыру в камне.

Ожидается, что собранные образцы позже будут доставлены на Землю другим марсоходом в рамках совместных миссий NASA и Европейского космического агентства.

Первые изображения показывают образец в пробирке после вырезания сердцевины. Но фотографии, которые я сделал после движения руки, неубедительны из-за плохого освещения. Я делаю больше фотографий при лучшем освещении, чтобы подтвердить, что у нас все еще есть невредимый сердечник в трубке.