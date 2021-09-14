Переживать не стоит: слитая в сеть база 53 миллионов украинцев не актуальна – СЕО Molfar

В понедельник, 13 сентября, Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщил, что обнаружил в интернете базу данных жителей Украины. Поэтому данные 53 миллионов украинцев оказались под угрозой, но действительно ли стоит беспокоиться.

Редакция Техно 24 обратилась за комментарием к компании Molfar, занимающейся конкурентной бизнес-разведкой. CEO Molfar Артем Старосек рассказал, что известно о слитых данных украинцев и насколько они актуальны.

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Что известно о слитой базе 53 миллионов украинцев, которую накануне обнаружили в сети?

Скорее всего, это база номер.орг (поля данных совпадают) и она довольно старая. Это данные переписи населения с 2001 года. База содержит информацию об именах, фамилиях, отчествах, адресах и номерах телефонов людей.

Насколько этот слив опасный и стоит ли украинцам беспокоиться за собственную безопасность?

Информации о людях, которые родились после 1990 года – там нет. Там есть домашние номера телефонов, которые никто не использует и которые потеряли актуальность. За это время многие люди переехали. Единственное, что можно узнать наверняка – полное ФИО человека. Так что переживать не стоит.