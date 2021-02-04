В этом году компания HMD Global, в состав которой входит бренд Nokia перевыпустит еще один легендарный кнопочный смартфон Nokia 3650. Оригинальный смартфон Nokia 3650 работал на базе операционной системы Symbian Series 60.

Источник: Gizmochina

Напомним, первый смартфон Nokia 3650 выпустили в 2003 году. Тогда он выделялся круглой формой клавиатуры.

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Что известно о Nokia 3650

Оригинальная модель получила 2,1-дюймовый дисплей с разрешением 176х208 пикселей. Также здесь была VGA-камера на 0,3 Мп и съемный аккумулятор емкостью 850 мАч.

Пока неизвестно, сохранит ли HMD Global уникальную форму Nokia 3650. Как и современные аналоги в лице Nokia 3310, Nokia 8800 и Nokia 6300, новый смартфон, скорее всего, будет работать на базе KaiOS. Вероятно, у переиздания Nokia 3650 будет увеличена диагональ экрана, ведь для современного устройства 2,1 дюйма – это очень мало.

Кстати, инсайдеры говорят, что HMD Global может прекратить выпускать переиздания старых телефонов, поэтому Nokia 3650 может стать последним среди подобных устройств.