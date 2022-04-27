Конкретные настройки этих алгоритмов никогда не были известны широким массам. Отдельные детали раскрывали в рекомендациях и правилах. Кое-что просачивалось из-за утечек информации и вызывало скандалы и оживленное общественное обсуждение. Однако все детали никто и никогда не раскрывал. Теперь, похоже, правила игры изменятся, потому что в ЕС готовятся принять новый закон.

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Детали нового закона

Закон о цифровых услугах (DSA) должен заставить ИТ-компании более ответственно относиться к информации, которая появляется на их платформах.

Будут голосовать за него уже в следующую субботу, 30 апреля.

От Google, Meta и других требуют быстрее удалять нелегальный контент и товары, объяснять пользователям и экспертам, как работают их алгоритмы, и еще строже следить за дезинформацией.

Штрафы за невыполнение предлагают установить в размере 6% годового оборота.

DSA заменит основополагающие правила для всех онлайн-сервисов в ЕС. Он станет практической реализацией принципа: что незаконно офлайн, то незаконно онлайн. Чем больше размер онлайн-платформы, тем больше ответственность,

– заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский Комиссар по конкуренции Маргрет Вестагер, которая продвигала большую часть законов о регулировании сектора интернет-технологий, уверена, что новые правила "гарантируют, что платформы будут отвечать за угрозы, которые их услуги несут для общества и граждан".

Финальный текст закона еще не опубликован, но Европарламент и Еврокомиссия уже определили ряд обязательных пунктов:

Запрет на таргетированную рекламу на основании религии, сексуальной ориентации или национальности.

Запрет на обманчивые или лживые пользовательские интерфейсы. В частности, отмена подписки должна быть такой же простой, как и согласие на нее.

Большие онлайн-платформы должны сделать свои рекомендательные алгоритмы прозрачными для пользователей и ввести возможность отказаться от рекомендаций, основанных на персональных данных.

Провайдеры и платформы должны ясно объяснять, почему они удалили нелегальный контент, а также давать пользователям возможность обжаловать такое решение. Закон не определяет, какой контент считать нелегальным, это остается по усмотрению стран – членов ЕС.

Большие платформы должны предоставлять ключевые данные исследователям.

Онлайн-рынки должны хранить основную информацию о торговцах, чтобы можно было отследить тех, кто продает запрещенные товары или услуги.

Большие платформы должны также вводить новые стратегии борьбы с дезинформацией во время кризисов.

Само голосование называют "формальностью", ведь закон фактически уже поддержан. Он вступит в силу через 15 месяцев или с 1 января 2024 года (что раньше).

Хотя DSA будет действовать только на территории Евросоюза, его последствия могут распространяться по всему миру. Глобальным компаниям выгоднее экономически ввести единую стратегию управления информацией, чем следить за правилами каждой страны.