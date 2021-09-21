Переводчик-провидец: новая программа восстанавливает утраченные месопотамские клинописи

Искусственный интеллект точно предсказывает недостающие слова на старинных глиняных табличках, используя технику автоматических предложений.

Программа достигла почти 90 процентов эффективности и значительно облегчила процесс перевода древних табличек. Это интересно: Ученые достигли прорыва в создании искусственных клеток: теперь они имеют одну из главных функций Искусственный интеллект (ИИ) разработала группа исследователей из Иерусалима. Ученые научили программу читать на 104 языках, и загрузили транскрипцию 10 тысяч клинописных табличек. Глиняные планшеты с текстами содержат информацию о Месопотамии с 2500 года до нашей эры.

Что дала нам Месопотамия

Междуречье, или Междуречье, или Месопотамия – древний регион, расположенный на территории современных Ирака и Сирии. Именно оттуда начало прогрессировать человечество: произошел переход от охоты и кочевничества к земледелию и оседлости, возникли первые цивилизации, было изобретено колесо. Именно во времена Месопотамии возникла первая в истории письменность – клинопись

Как создавалась программа

Некоторые части клинописных табличек были повреждены или потеряны, поэтому ученые создали искусственный интеллект. Он действует по подобию системы поиска Гугл – программа предлагает самые вероятные варианты продолжения предложения. Ранее потерянный текст приходилось заполнять вручную, поэтому расшивка табличек занимала длительное время.

Эти таблички являются главными записями из месопотамской культуры, включая религиозные тексты, бюрократические записи, королевские указы и тому подобное. Поэтому они являются объектом больших усилий по транскрипции и транслитерации,

– написали авторы в докладе для конференции по эмпирическим методам обработки естественного языка

Вновь созданная система обоснованно догадывается об отсутствующих фразах, подставляя контекстные варианты.

Для испытания ИИ ученые скрыли уже расшифрованные части текстов. Модель с блеском прошла испытания и показала 89 процентов эффективности.

Впоследствии исследователи выдали программе примерно 10 тысяч табличек с клинописью. ИИ охватил таблички от 2500 года до нашей эры и до 100 года нашей эры.

Система смогла точно предложить контекстуальные фразы, заполнив пробелы в табличках.

Вытеснит ли ИИ ученых

Хотя программа успешно прошла проверку и показала отличный результат, но по словам ученых, она будет лишь вспомогательным инструментом в исследовании.

Археологи принимают во внимание гораздо больше контекста относительно таблички. Они знают, где он был раскопан, знают о тогдашних геополитических силах – и учитывают это,

– отметил Габриэль Становский, исследователь из Иерусалимского еврейского университета.

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Искусственный интеллект – не новинка

Подобные программы уже активно используются в научных кругах:

Археолог Шея Гордин Ариэль в Израильском университете ранее использовал систему ИИ, которая имела название "Вавилонский двигатель". Программа работала подобно – заполняла пробелы в документах Персидской империи 6 – 4 века до нашей эры.

Эта же программа использовалась для расшифровки поврежденных древнегреческих гравюр.

Ученые из компании Google AI DeepMind создали нейронную сеть Pythia. Она могла угадывать недостающие символы и слова из надписей Древней Греции. Программа имела довольно высокую эффективность – 70 процентов. Исследователи, которые параллельно определяли утраченные символы, выполнили задания значительно позже и с 43-процентной эффективностью.

Украина также планирует вводить искусственный интеллект в 8 сфер жизни и труда. Среди них присутствует и сфера науки. Вполне вероятно, ИИ поможет украинским ученым в опытах.