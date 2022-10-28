Каждый год идут споры о целесообразности перехода на зимнее время. Такое решение действительно довольно сомнительно, однако практика до сих пор сохраняется, поэтому по крайней мере в 2022 году украинцам придется перевести стрелки часов. 24 канал рассказывает, как это сделать правильно и для чего.

Не упустите Ученые выяснили, что коты прекрасно понимают людей, им просто абсолютно безразлично нас

Как правильно перейти на зимнее время

Владельцам смартфонов, компьютеров, смартчасов и другой аналогичной техники не нужно ничего специально делать. Часы самостоятельно изменят время на нужное в указанную дату. Если по каким-либо причинам этого не произошло – следует проверить настройки часов.

Например, на компьютере должна быть включена опция автоматического перехода на зимнее и летнее время. По умолчанию она активна, однако все же могла быть случайно выключена при настройке.



Убедитесь, что автоматический переход на летнее/зимнее время включен / Скриншот 24 канала

На смартфоне убедитесь, что время устанавливается автоматически, а не вручную. В таком случае устройство синхронизируется с сетью оператора и именно таким образом получает информацию о времени, дате и часовом поясе.



Время на смартфоне лучше устанавливать автоматически / Скриншот 24 канала

Читайте на сайте Ученые создали новую фазу материи, загрузив последовательность Фибоначчи в квантовый компьютер

Почему мы до сих пор переходим на зимнее время

Такое решение объясняется потребностью продления светового дня, поскольку на исходе осени и зимой солнце заходит за горизонт быстрее. Также это аргументируется целью экономии электроэнергии, хотя фактическая экономия действительно очень сомнительна – это доказал ряд стран, которые отказались от перевода стрелок часов.

Ежегодно такое решение имеет больше критики, чем поддержки. В частности, против выступают врачи, поскольку переход на зимнее время сопровождается немалым стрессом для организма, который крайне негативно сказывается на здоровье людей.