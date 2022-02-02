Осенью 2020 года в нескольких медицинских учреждениях США произошли сбои в работе из-за вредоносного программного обеспечения Trickbot. Целью хакеров было заставить больницы, занятые реагированием на пандемию Covid-19, быстро платить выкупы.
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Переписка Trickbot
В руках журналистов Wired оказалась переписка хакеров, которую они вели в то время. Из нее узнали:
- Основу Trickbot составляет команда из шести хакеров.
- У каждого есть своя специализация, например, управление командами программистов или руководство развертыванием программ-вымогателей.
- Во главе организации стоит некто по прозвищу "Штерн".
- Член группы по прозвищу "Профессор" возглавляет большую часть работы по развертыванию программ-вымогателей.
- До конца сентября 2020 года планировалось создать 6 офисов на 50-80 человек.
- Предположительно, группировка собиралась открыть их в Санкт-Петербурге.
- Судя по переписке между "Штерном" и другим членом команды "Таргетом", в середине 2020 года группа имела два офиса – основной и для обучения.
- Группа как минимум обсуждала сотрудничество с теми, кто стоит за программой-вымогателем Ryuk, которая в 2020 году атаковала больницы Бруклина и Вермонта.
- Также в переписке упоминалась хакерская группа Cozy Bear, которая "прорабатывала список" потенциальных целей в период пандемии.
- В прошлом году хакеры инвестировали более 20 миллионов долларов в свою инфраструктуру и развитие организации.
По текущим оценкам, команда насчитывает от 100 до 400 человек, что делает ее одной из крупнейших киберпреступных групп, действующих сегодня в мире. Ранее Минюст США предъявил обвинения двум членам группировки – 55-летней россиянке Алле Витте, которая скрывалась под прозвищем "Макс" и Владимиру Дунаеву. Новых членов группировки, как предполагают, привлекают через вакансии на форумах даркнета и на открытых русскоязычных вебсайтах для фрилансеров.
С начала 2022 года Trickbot снова начала активизироваться. В начале года ФБР официально связало использование программы-вымогателя Diavol с деятельностью группы Trickbot.