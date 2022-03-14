Новость об изменении политики Facebook буквально взорвала интернет 11 марта. Судя по всему, компания не ожидала, что смерти Путину и его оккупантам будут желать так много людей.

Ранее Facebook и Instagram временно позволят употреблять политические высказывания об агрессии России

Что теперь разрешено, а что запрещено

По данным источника, компания "сужает фокус", чтобы конкретизировать пределы дозволенного.

В частности, модераторам предписано не терпеть призывы к насилию против россиян в целом.

Также запрещены призывы к убийству Путина и Лукашенко.

Ник Клегг, один из руководителей Meta, говорит, что разрешение на пожелание смерти российским солдатам в контексте их вторжения в Украину является возможностью пользователям выразить несогласие с атакой России. Однако вместе с тем не стоит толковать это как попустительство насилия в отношении россиян в целом.

Чтобы устранить любую двусмысленность относительно нашей позиции, мы еще больше сужаем наши указания, чтобы четко заявить, что мы не допускаем призывов к смерти главы государства на наших платформах. Это сложные решения. Обстоятельства в Украине быстро развиваются. Мы стараемся продумать все последствия, и держим наши указания под постоянным контролем, потому что контекст всегда развивается,

– говорит Клегг.

Обновления будут касаться Instagram, другой соцсети, принадлежащей Meta.

Таким образом, соцсети позволяют призывы к смерти только оккупационных войск, вроде выражения "смерть российским оккупантам", при условии, что они "не включают других целей" и не сообщают конкретные способы убийства и месторасположение цели.

Почему компания начала менять свою позицию? Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло блокирование Instagram и Facebook на территории рашистской федерации. Прокуратура страны открыла дело против компании и признала ее экстремистской, закрыв доступ к ее сервисам гражданам.