Перекупщики продают новые квадроциклы Tesla Cyberquad в девять раз дороже

Компания Илона Маска совсем недавно представила свои квадроциклы Tesla Cyberquad и, судя по всему, они стали сильно популярны. СМИ уже сообщают, что изобретательные спекулянты перепродают новинку по завышенным ценам.

Сама компания Tesla предлагала квадроциклы для детей за 1900 долларов. Все запасы раскупили за несколько дней и теперь перепродают за значительно большие деньги.

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Сколько теперь стоит Cyberquad

Сейчас на eBay и других сайтах можно найти соответствующие лоты.

Многие предлагают приобрести квадроцикл по цене от 4 000 до 6 000 долларов .

. Самый большой зафиксированный ценник составляет 17 000 долларов.

Tesla Cyberquad предлагают за 4 400 долларов / Скриншот 24 канала

Квадроцикл для детей Tesla представила в начале декабря. Выполнен в дизайне по мотивам долгожданного Cybertruck, который недавно сняли с дрона в новом доработанном дизайне.

– это четырехколесный квадроцикл, который имеет полностью стальную раму, мягкое сидение и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными световыми полосами. Работает от литий-ионного аккумулятора с дальностью хода до 25 километров. Максимальная скорость составляет до 16 километров в час. По желанию родителей скорость также можно ограничить 8 километрами в час. Подходит такое транспортное средство для детей от 8 лет и старше.