Сама компания Tesla предлагала квадроциклы для детей за 1900 долларов. Все запасы раскупили за несколько дней и теперь перепродают за значительно большие деньги.
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Сколько теперь стоит Cyberquad
- Сейчас на eBay и других сайтах можно найти соответствующие лоты.
- Многие предлагают приобрести квадроцикл по цене от 4 000 до 6 000 долларов.
- Самый большой зафиксированный ценник составляет 17 000 долларов.
Tesla Cyberquad предлагают за 4 400 долларов / Скриншот 24 канала
Квадроцикл для детей Tesla представила в начале декабря. Выполнен в дизайне по мотивам долгожданного Cybertruck, который недавно сняли с дрона в новом доработанном дизайне.