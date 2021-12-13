Сама компания Tesla предлагала квадроциклы для детей за 1900 долларов. Все запасы раскупили за несколько дней и теперь перепродают за значительно большие деньги.

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Сколько теперь стоит Cyberquad

  • Сейчас на eBay и других сайтах можно найти соответствующие лоты.
  • Многие предлагают приобрести квадроцикл по цене от 4 000 до 6 000 долларов.
  • Самый большой зафиксированный ценник составляет 17 000 долларов.

Tesla Cyberquad пропонують за 4 400 доларів

Tesla Cyberquad предлагают за 4 400 долларов / Скриншот 24 канала

Квадроцикл для детей Tesla представила в начале декабря. Выполнен в дизайне по мотивам долгожданного Cybertruck, который недавно сняли с дрона в новом доработанном дизайне.