Сама компания Tesla предлагала квадроциклы для детей за 1900 долларов. Все запасы раскупили за несколько дней и теперь перепродают за значительно большие деньги.

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Сколько теперь стоит Cyberquad

Сейчас на eBay и других сайтах можно найти соответствующие лоты.

Многие предлагают приобрести квадроцикл по цене от 4 000 до 6 000 долларов .

. Самый большой зафиксированный ценник составляет 17 000 долларов.

Tesla Cyberquad предлагают за 4 400 долларов / Скриншот 24 канала

Квадроцикл для детей Tesla представила в начале декабря. Выполнен в дизайне по мотивам долгожданного Cybertruck, который недавно сняли с дрона в новом доработанном дизайне.

Tesla Cyberquad – это четырехколесный квадроцикл, который имеет полностью стальную раму, мягкое сидение и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными световыми полосами. Работает от литий-ионного аккумулятора с дальностью хода до 25 километров. Максимальная скорость составляет до 16 километров в час. По желанию родителей скорость также можно ограничить 8 километрами в час. Подходит такое транспортное средство для детей от 8 лет и старше.