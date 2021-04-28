Як працює функція автоматичного перекладу

Нова функція доступна в інтерфейсі Google Lens Screenshot UI для пристроїв, які працюють під управлінням операційної системи Android 11. Кнопка перекладу стає видимою на скріншоті, а натискання на неї дозволяє швидко виявити й перекласти текст.

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Інші корисні можливості Google Lens

Крім перекладу тексту, користувачі також можуть скопіювати текст на знімку екрана, який потім можна буде завантажити для автономного доступу або поділитися в соціальних мережах, таких як Twitter або Instagram. Користувачі можуть швидко відправити знімок екрана у додаток Google Translate.



Google Lens отримав функцію автоматичного перекладу тексту на скріншотах / Фото gizmochina

Як щодо старіших смартфонів на Android 10

Поки що невідомо, чи буде дана функція працювати на пристроях під управлінням Android 10 і старіших версій цієї операційної системи. Остаточно відкидати можливості перенесення функціоналу на старіші версії Android не варто.

Довідка. Сервіс Google Lens був вперше представлений на конференції Google I/O 2017. Це інструмент розпізнавання зображень, який вперше був інтегрований в Google Assistant на Pixel 2 і Pixel 2 XL. Пізніше, в 2018 році, він був інтегрований в Google Фото для інших пристроїв Android. Google Lens був випущений як окремий додаток в Play Store у червні 2018 року, за станом на січень цього року його завантажили більше як 500 мільйонів разів.