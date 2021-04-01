Несколько дней назад по сети распространилась информация, что компания Volkswagen готовится изменить одну букву в названии и теперь якобы будет называться Voltswagen. Оказалось, что это была всего лишь шутка.

Volkswagen не планирует менять название своего американского подразделения Volkswagen of America на новый бренд Voltswagen. Пресс-релиз, появившийся на короткое время на сайте американского подразделения автопроизводителя, был всего лишь маркетинговым ходом, направленным на продвижение новой модели электромобиля.

Интересно ЦЕРН построит контейнеры для перевозки антиматерии

Как все происходило

На этой неделе компания распространила сообщение о переходе на новое название, как способ подчеркнуть свою приверженность электрическим транспортным средствам.

В понедельник представитель Volkswagen в США Марк Гиллис заверил, что изменение названия будет.

Уже во вторник, 30 марта, он сообщил, что это заявление было первоапрельской шуткой.

И вот опять во вторник компания повторно распространяет заявление, сказав, что изменение названия бренда отражает переход VW на большее количество аккумуляторных электромобилей. В заявлении, опубликованном на веб-сайте Volkswagen во вторник, говорится: "Мы можем заменить наш K на T, но то, что мы не меняем, – это стремление этой марки сделать лучшие в своем классе автомобили".

Преднамеренный выпуск фейкового пресс-релиза крайне необычно для большой публичной компании. Особенно учитывая то, что она до сих пор пытается преодолеть проблемы, вызванные скандалом 2015 года. Тогда компания попыталась обмануть общественность и регулирующие органы с помощью искажения результатов тестов дизельных транспортных средств на выбросы. Volkswagen оснастила около 11 миллионов дизельных автомобилей во всем мире программным обеспечением, которое специально уменьшало выбросы оксида азота, когда машины размещали на испытательной машине, но позволяло повышать выбросы и улучшало работу двигателя во время обычной езды. Это серьезно ударило по репутации и бюджета: пришлось потратить примерно 30 миллиардов евро на выплаты обманутым покупателям, а также на урегулирование судебных исков.

Volkswagen of America не будет менять название на Voltswagen. Переименование было задумано как объявление в духе дня дурака, что подчеркивает выход полностью электрического внедорожника ID.4 и свидетельствует о нашей приверженности обеспечению электрической мобильности для всех,

– в результате объяснил Марк Гиллис.

К 2025 году Volkswagen намерен инвестировать 16 миллиардов евро в электрификацию и цифровизацию своих автомобилей. Компания ранее сообщила о планах продать до 2025 года более миллиона электромобилей по всему миру.