В последнее время инсайдеры публикуют немало слухов о первом электромобиле Apple. Однако официальная информация дает понять, что выход Apple Car вновь оказался под вопросом.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Apple ведет переговоры с компаниями Hyundai и Kia. Далее эту информацию подтвердили официальные представители Hyundai.

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Более того, появилась даже информация, что уже 27 февраля Apple и Hyundai (или KIA) подпишут соглашение о сотрудничестве. Это соглашение предусматривает инвестиции 3,5 миллиарда долларов, чтобы начать производство электромобилей на заводе KIA в штате Джорджия.

Однако, сейчас официальные представители Hyundai и KIA подтвердили, что обе компании прекратили переговоры с Apple, касающихся производства электромобиля Apple Car. Также Hyundai и Kia заявили, что они получили запросы от различных компаний о разработке беспилотных электромобилей, но никакого решения не приняли.

В общем, Apple ведет переговоры с шестью компаниями, в частности с японскими автопроизводителями. Так что концепт электромобиля Apple пока не похоронен. Но надеяться на скорый его выход тоже не стоит.

Последствия для Hyundai и Kia

Интересно, что сразу после объявления Hyundai и Kia о прекращении переговоров с Apple, акции обеих компаний рухнули, пишет Bloomberg.

Так, акции Hyundai Motor после этого заявления потеряли в цене 8,4%, а ценные бумаги Kia подешевели на все 15,3%. При этом с момента появления первых слухов о сотрудничестве с Apple акции главной корейской компании поднялись в цене более чем на 20%, а ценные бумаги Kia смогли подорожать на 40%.