Согласно свежим исследованиям, 35% молодежи сейчас владеют умными часами, что на 5% больше, чем год назад. 86% из них отдают предпочтение смарт-часам от Apple. И если раньше традиционные Rolex были самыми популярными часами среди обеспеченной молодежи, то теперь эти лавры принадлежат именно Apple.
Не пропустите Себестоимость iPhone 13 Pro поразила исследователей: сколько Apple зарабатывает на каждом смартфоне
Весной этого года только 13% молодых людей в США намеревались приобрести Apple Watch. Теперь эта цифра выросла до 15%. Исследования также показали, что 30% молодежи использует фитнес-программы во время занятий спортом. Половина из них приходится на приложения Apple.
Еще больше интересных данных
- 87% молодежи с высоким уровнем дохода пользуется iPhone, а 88% ожидают, что iPhone будет их следующим смартфоном.
- iPhone 12 владеют 20% молодежи сегодня. Также 22% планирует приобрести iPhone 13 в этом году.
- Apple Pay является вторым по популярности способом оплаты среди обеспеченной молодежи. Первое место традиционно занимает наличность. Это означает, что Apple Pay сейчас превосходит по популярности все существующие платежные сервисы.
- Около половины молодежи в США обеспокоены конфиденциальностью в интернете, однако 56% не заинтересованы в сервисе iCloud+, который предлагает дополнительные функции защиты конфиденциальности.