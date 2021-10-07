Согласно свежим исследованиям, 35% молодежи сейчас владеют умными часами, что на 5% больше, чем год назад. 86% из них отдают предпочтение смарт-часам от Apple. И если раньше традиционные Rolex были самыми популярными часами среди обеспеченной молодежи, то теперь эти лавры принадлежат именно Apple.

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Кстати, в рамках этого же исследования 67% обеспеченной молодежи отдает предпочтение наушникам AirPods среди других аналогичных устройств.

Весной этого года только 13% молодых людей в США намеревались приобрести Apple Watch. Теперь эта цифра выросла до 15%. Исследования также показали, что 30% молодежи использует фитнес-программы во время занятий спортом. Половина из них приходится на приложения Apple.

Еще больше интересных данных

87% молодежи с высоким уровнем дохода пользуется iPhone, а 88% ожидают, что iPhone будет их следующим смартфоном.

iPhone 12 владеют 20% молодежи сегодня. Также 22% планирует приобрести iPhone 13 в этом году.

Apple Pay является вторым по популярности способом оплаты среди обеспеченной молодежи. Первое место традиционно занимает наличность. Это означает, что Apple Pay сейчас превосходит по популярности все существующие платежные сервисы.

Около половины молодежи в США обеспокоены конфиденциальностью в интернете, однако 56% не заинтересованы в сервисе iCloud+, который предлагает дополнительные функции защиты конфиденциальности.

В ходе полугодового исследования Piper Sandler, целью которого было выявить тенденции и определить желаемые бренды, было опрошено 10 тысяч подростков со средним возрастом 15,8 года в 44 штатах США.