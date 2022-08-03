Миграционные настроения, доходы и расходы: результаты исследования IT Research Resilience

28 июля Львовский ИТ Кластер представил результаты исследования IT Research Resilience: Влияние войны на развитие ИТ-индустрии Украины. Исследование сфокусировано на изучении изменений, которые происходят в тех-сфере страны после 24 февраля и цель не только зафиксировать текущее состояние, а моделирует будущие сценарии развития событий в одной из опорных индустрий страны во время войны.

После 24 февраля топ-регионами куда релоцировались ИТ-компании, стали Львовщина, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатье, Ровенская и Волынь. Опрос в этих областях, IT Research Resilience позволил предоставить данные основного массива представителей ИТ-сообщества, которые находились на территории Украины в течение мая-июня 2022 года. В ходе исследования было опрошено более 5 000 представителей индустрии.

Не пропустите Нет, это не шутка: Samsung зарегистрировала торговую марку "Гнусмас"

Как изменилась ИТ-сфера после полномасштабного вторжения

По состоянию на конец 2021 года в Украине насчитывалось около 285 000 человек, работавших в ИТ. А главные тех-хабы размещались в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. Полномасштабная война всколыхнула тех-индустрию, как и любую другую сферу. По данным IT Research Resilience, по состоянию на май-июнь за границу уехало от 50 000 до 57 000 ИТ-специалистов. А примерно 7 000 ИТ-специалистов стали в ряды ВСУ или ТРО. То есть, сегодня приблизительное количество ИТ-специалистов в Украине составляет 228 000 человек. Согласно результатам исследования, 18% опрошенных ФЛП планируют легализоваться за границей.



Как изменилась ИТ-сфера после вторжения россии / Фото IT Research Resilience

Профиль ИТ-специалиста: доходы, расходы, расходы на релокейт

По данным IT Research Resilience, медиана зарплаты по Украине после 24 февраля составляет 2360 долларов. Средний возраст ИТ-специалиста 31 год. 71% в промышленности приходится на мужчин и 29% на женщин.

73% опрошенных отметили, что после 24 февраля доход остался на том же уровне или вырос. Однако расходы тоже возросли. Наибольшую часть ежемесячного дохода, примерно 20% от зарплаты, экономят. Еще ориентировочно 21% дохода тратят на питание. 89% опрошенных специалистов отметили, что отдают часть дохода на благотворительность.



Сколько и на что тратят ИТ-специалисты / Фото IT Research Resilience

Согласно данным ИТ Research Resilience, ИТ-специалисты, осуществившие релокейт на запад Украины, потратили около 14,7 миллиона долларов на бытовые нужды в течение первого месяца после переезда. И еще 13,6 миллиона долларов они тратят ежемесячно в областях, где поселились после 24 февраля. Если до конца 2022 года они в дальнейшем останутся в этих регионах и будут тратить столько же, общая сумма расходов составит 137,1 миллиона долларов.

Миграционные настроения: что влияет на желание эмигрировать или остаться

Люди – основная ценность техсферы. Поэтому один из самых ключевых вопросов, который волнует профессиональное сообщество: какие миграционные настроения у ИТ-работников. Согласно исследованию IT Research Resilience, 57% опрошенных хотят жить в Украине, безотносительно к условиям и контексту.

В ходе опроса, мы смоделировали три условных сценария развития событий в Украине: положительный, умеренный и негативный и предложили ИТ-специалистам представить себя через год в каждом из них. При реализации положительного сценария, предусматривающего евроинтеграцию и либерализацию экономики, 78% опрошенных останутся в Украине, а 12%, то есть ориентировочно 27 000 человек, будут пытаться уехать за границу.



Миграционные показатели / Фото IT Research Resilience

Портрет решительно настроенного на эмиграцию специалиста выглядит так: в основном это специалисты квалификации Senior 34 лет, имеющие пару. Существенно влияет на решение о выезде то, как закончится война в Украине, какой будет экономическая политика страны после победы. Не меньшую роль играют личные причины. Например, находится ли кто-то из пары за границей из-за войны, наличия работы, целостности жилья и т.д.



Средний возраст ИТ-специалистов / Фото IT Research Resilience

Экономика войны: возобновление деловой активности и финансовые ожидания

По данным IT Research Resilience, 85% опрошенных компаний отметили, что по состоянию на май им удалось полностью или почти полностью восстановить деловую активность до 24 февраля.

По данным НБУ, в течение января-мая 2022 ИТ-индустрия демонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Согласно данным исследования, если ситуация будет развиваться так же, то к концу года экспортная выручка может достичь 8,5 миллиарда долларов. Если учесть экономические ожидания участников рынка, то этот показатель может составить 8,1 миллиарда долларов. Если выехавшие за границу ИТ-специалисты потеряют налоговое резиденство в Украине, то приблизительный экспортный торг может составить около 7,2 – 7,5 миллиарда долларов.



Финансовые результаты компаний / Фото IT Research Resilience

Читайте на сайте Компанию Hyundai обвинили в использовании детского труда на одном из американских заводов

Полную информацию о важнейших тенденциях ИТ-индустрии Украины во время войны, более подробную информацию о миграционных настроениях тех-специалистов и сценариях развития дальнейших событий читайте в исследовании IT Research Resilience: Влияние войны на развитие ИТ-индустрии. Отчет можно скачать по этой ссылке.