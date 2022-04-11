Передумал: Илон Маск отказался от места в Совете директоров Twitter

В начале месяца CEO Twitter Параг Агравал сообщил, что Илон Маск, новый акционер компании, войдет в ее Совет директоров. Старт полномочий планировалось на 9 апреля, однако в этот день Маск внезапно отказался.

Об отказе от места в Совете также сообщил Параг Агравал на своей странице в Twitter. Несмотря на это, Маск остается крупнейшим акционером компании и ее "доверенным лицом".

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Что известно

Каких-либо причин того, почему Маск изменил свои планы, не называют.

По словам CEO Twitter, компания по-прежнему будет открыта для предложений со стороны миллиардера. А таких у него, судя по всему, немало.

Мы сочли, что лучший путь вперед – это сохранить Илона доверенным лицом компании, где он, как и все члены совета директоров, будет действовать в интересах компании и всех наших акционеров,

– отметил Агравал.

При этом он говорит, что изменение планов – к лучшему.

Напомним, 5 апреля Twitter анонсировал, что Маск войдет в Совет директоров компании. Информацию раскрыли после того, как стало известно, что предприниматель купил 9,2% акций Twitter, за что отдал предположительно почти три миллиарда долларов.