Об отказе от места в Совете также сообщил Параг Агравал на своей странице в Twitter. Несмотря на это, Маск остается крупнейшим акционером компании и ее "доверенным лицом".
Ранее Первые дни Маска в Twitter: совет директоров, ограничение власти и кнопка редактирования твитов
Что известно
- Каких-либо причин того, почему Маск изменил свои планы, не называют.
- По словам CEO Twitter, компания по-прежнему будет открыта для предложений со стороны миллиардера. А таких у него, судя по всему, немало.
Мы сочли, что лучший путь вперед – это сохранить Илона доверенным лицом компании, где он, как и все члены совета директоров, будет действовать в интересах компании и всех наших акционеров,
– отметил Агравал.
- При этом он говорит, что изменение планов – к лучшему.
Напомним, 5 апреля Twitter анонсировал, что Маск войдет в Совет директоров компании. Информацию раскрыли после того, как стало известно, что предприниматель купил 9,2% акций Twitter, за что отдал предположительно почти три миллиарда долларов.