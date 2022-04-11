Об отказе от места в Совете также сообщил Параг Агравал на своей странице в Twitter. Несмотря на это, Маск остается крупнейшим акционером компании и ее "доверенным лицом".

Ранее Первые дни Маска в Twitter: совет директоров, ограничение власти и кнопка редактирования твитов

Что известно

Каких-либо причин того, почему Маск изменил свои планы, не называют.

По словам CEO Twitter, компания по-прежнему будет открыта для предложений со стороны миллиардера. А таких у него, судя по всему, немало.

Мы сочли, что лучший путь вперед – это сохранить Илона доверенным лицом компании, где он, как и все члены совета директоров, будет действовать в интересах компании и всех наших акционеров,

– отметил Агравал.

При этом он говорит, что изменение планов – к лучшему.