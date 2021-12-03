Передовые возможности нового чипа Qualcomm превратят смартфоны в "кошмар конфиденциальности"

Недавно мы писали об анонсе нового флагманского процессора Qualcomm, более мощного чем когда-либо прежде. Одно из западных изданий опубликовало материал об очень спорной его функции, которую производитель подает как супер крутую фишку.

Речь идет о Snapdragon 8 Gen 1, который официально представили 30 ноября. Одна из его уникальных возможностей – поддержка непрерывного захвата изображения с фронтальной камеры.

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Смартфоны-шпионы

Qualcomm утверждает, что эта функция предназначена для удобства: смартфон сможет наблюдать за пользователем и не требовать от него разблокировки сканером отпечатков пальцев или паролем, и, наоборот, автоматически блокироваться, когда его нет рядом.

Прилагается якобы новый слой защиты, так как смартфон не разблокируется даже при вводе правильного пароля, если камера не увидит лица владельца устройства.

Однако с этим связаны определенные опасности. Новая технология может использоваться отнюдь не во благо.

Например, хакеры могут создать вирус, который будет эксплуатировать камеру, вести постоянную слежку за пользователем и отправлять видео на удаленный сервер.

Конечно, производители смогут сами выбирать, хотят ли они реализовать новые мощности процессора Snapdragon 8 Gen 1, добавив постоянную работу фронтальной камеры на своих устройствах, но опасения, что слежка тайно ведется, все равно останется у некоторых пользователей. Они и сейчас заклеивают веб-камеры на ноутбуках, а скоро будут делать то же самое со смартфонами.

В конце концов, пишет The Verge,– верите ли вы, что Qualcomm создала систему таким образом, чтобы предотвратить использование постоянной камеры для злонамеренных целей? Верите ли вы, что смартфон, который использует чип Qualcomm, не будет делать ничего, чтобы вмешиваться в систему, ни для прибыли, ни для удовлетворения потребностей государственной организации?