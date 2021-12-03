Речь идет о Snapdragon 8 Gen 1, который официально представили 30 ноября. Одна из его уникальных возможностей – поддержка непрерывного захвата изображения с фронтальной камеры.
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Смартфоны-шпионы
- Qualcomm утверждает, что эта функция предназначена для удобства: смартфон сможет наблюдать за пользователем и не требовать от него разблокировки сканером отпечатков пальцев или паролем, и, наоборот, автоматически блокироваться, когда его нет рядом.
- Прилагается якобы новый слой защиты, так как смартфон не разблокируется даже при вводе правильного пароля, если камера не увидит лица владельца устройства.
- Однако с этим связаны определенные опасности. Новая технология может использоваться отнюдь не во благо.
- Например, хакеры могут создать вирус, который будет эксплуатировать камеру, вести постоянную слежку за пользователем и отправлять видео на удаленный сервер.
Конечно, производители смогут сами выбирать, хотят ли они реализовать новые мощности процессора Snapdragon 8 Gen 1, добавив постоянную работу фронтальной камеры на своих устройствах, но опасения, что слежка тайно ведется, все равно останется у некоторых пользователей. Они и сейчас заклеивают веб-камеры на ноутбуках, а скоро будут делать то же самое со смартфонами.