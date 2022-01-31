Как сообщают СМИ, авария F-35C Lightning II произошла, когда самолет заходил на посадку на палубу ударного авианосца "Carl Vinson". По пока неизвестным прессе причинам он задел верхнюю часть авианосца, врезавшись в его кабину, пролетел мимо и упал в воду.
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Что произошло
- В крушении самолета есть пострадавшие.
- Сам пилот F-35С успел катапультироваться – получил ранения, но с ним все хорошо.
- Также ранения получили шестеро моряков, которые находились на борту авианосца.
- Трое из них были эвакуированы для оказания медицинской помощи в Маниле, Филиппины. Все они находятся в стабильном состоянии.
- Четверым оказали помощь на борту корабля.
Момент удара истребителя об авианосец попал на камеру: видео
По словам спикера 7-го флота США лейтенанта Марка Лэнгфорда, детали катастрофы еще проверяются.
В чем опасность аварии
У Пентагона есть все причины торопиться с поисками. В водах Южно-Китайского моря активно действует флот Китая, в том числе и подлодки. Военная разведка КНР не упустит возможности добыть и изучить экземпляр истребителя пятого поколения, в программу разработки которого США и союзники вложили миллиарды долларов. Истребитель называют самым дорогим в мире.
Кроме того, F-35C буквально набит секретными технологиями, в частности стелс, к которым проявляют интерес другие государства – тот же Китай и Россия. Получив доступ к разработкам, они могут скопировать их и внедрить в свои военные машины.
На этом фото изображен F-35C Lightning II уже после удара и падения на воду / Фото @triglavapo/Twitter
Сейчас самолет, по всей видимости, лежит на небольшой глубине. Неизвестно, ищет ли кто-то еще тайно истребитель, кроме США.
Как будут искать самолет
- Для подобных поисковых операций ВМС США располагает специальным оборудованием.
- Например, Pinger Locator 25 – специальный локатор, способный фиксировать аварийные сигналы передатчиков, которые обозначают местоположение затонувших объектов.
Локатор Pinger Locator 25 / Фото navy.mil
- После обнаружения специальные подводные аппараты с дистанционным управлением погрузятся на дно и прикрепят к ним мешки с воздухом для поднятия объекта на поверхность.