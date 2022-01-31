Как сообщают СМИ, авария F-35C Lightning II произошла, когда самолет заходил на посадку на палубу ударного авианосца "Carl Vinson". По пока неизвестным прессе причинам он задел верхнюю часть авианосца, врезавшись в его кабину, пролетел мимо и упал в воду.

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Что произошло

В крушении самолета есть пострадавшие.

Сам пилот F-35С успел катапультироваться – получил ранения, но с ним все хорошо.

Также ранения получили шестеро моряков, которые находились на борту авианосца.

Трое из них были эвакуированы для оказания медицинской помощи в Маниле, Филиппины. Все они находятся в стабильном состоянии.

Четверым оказали помощь на борту корабля.

Момент удара истребителя об авианосец попал на камеру: видео

По словам спикера 7-го флота США лейтенанта Марка Лэнгфорда, детали катастрофы еще проверяются.

В чем опасность аварии

У Пентагона есть все причины торопиться с поисками. В водах Южно-Китайского моря активно действует флот Китая, в том числе и подлодки. Военная разведка КНР не упустит возможности добыть и изучить экземпляр истребителя пятого поколения, в программу разработки которого США и союзники вложили миллиарды долларов. Истребитель называют самым дорогим в мире.

Кроме того, F-35C буквально набит секретными технологиями, в частности стелс, к которым проявляют интерес другие государства – тот же Китай и Россия. Получив доступ к разработкам, они могут скопировать их и внедрить в свои военные машины.

На этом фото изображен F-35C Lightning II уже после удара и падения на воду / Фото @triglavapo/Twitter

Сейчас самолет, по всей видимости, лежит на небольшой глубине. Неизвестно, ищет ли кто-то еще тайно истребитель, кроме США.

Как будут искать самолет

Для подобных поисковых операций ВМС США располагает специальным оборудованием.

Например, Pinger Locator 25 – специальный локатор, способный фиксировать аварийные сигналы передатчиков, которые обозначают местоположение затонувших объектов.

Локатор Pinger Locator 25 / Фото navy.mil