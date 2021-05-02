Маск не оставляет своей мечты об экспансии человечества в космос. Ближайшими его планами, конечно же, является колонизация Марса. Помогут в этом, конечно, космические корабли Starship – полностью многократные и готовы к повторным полетам без длительной подготовки. Финансировать их строительство SpaceX поможет контракт с NASA.

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Межпланетный вид

Мы не хотим быть одним из этих видов, которые застряли на одной планете, мы хотим быть межпланетным видом,

– заявил Маск после запуска астронавтов на МКС на борту многократной капсулы Crew Dragon.

Он продолжает: "Прошло почти полвека с тех пор, как люди впервые побывали на Луне. Это слишком большой срок, нам нужно вернуться туда и построить постоянную базу – повторюсь, большую жилую перманентную базу на Луне. А потом построить город на Марсе, чтобы стать космической цивилизацией, межпланетным видом".

Чтобы приблизить эту мечту, Маск предлагает NASA помощь SpaceX в высадке астронавтов на Луне в 2024 году. При этом надеется, что это произойдет даже раньше, чем планируют.

Напомним, что на прошлой неделе NASA объявила, что SpaceX будет отвечать за посадку на Луну в рамках программы Human Landing Systems. Инженеры Маска построят лунный посадочный модуль, в котором астронавты спустятся на спутник, а затем вернутся на борт "Ориона".

По словам Маска, на строительство одного полностью оборудованного корабля Starship идет 5 миллиардов долларов. Именно поэтому контракт с NASA очень нужен компании.