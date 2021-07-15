"Призрачный флот" Пентагона пополнится еще двумя безэкипажными робокораблями

Два крупных надводных робота присоединятся к программе Пентагона "Повелитель призрачного флота" в следующем году. Известно лишь, что безэкипажные судна строятся, а испытания должны начаться в 2022 году.

Что за "Повелитель призрачного флота"?

Проект "Повелитель призрачного флота" стартовал в 2017 году. Его цель – создание средних и крупных роботизированных судов, которые могут длительное время обходиться без обслуживания. В перспективе такие платформы должны стать плавучими ракетными складами и автономно следовать за флотом.

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Сейчас в "Призрачный флот" Пентагона входят два надводные робота – Ranger и Nomad. Это модифицированные коммерческие быстроходные суда для снабжения.

Nomad в мае завершил испытания маршрута в 4421 морскую милю (около 8187,7 километра), 98% которого он находился в автономном режиме.

в мае завершил испытания маршрута в (около 8187,7 километра), 98% которого он находился в автономном режиме. Ranger прошел путь от Мексиканского залива до Западного побережья еще в прошлом году. Оба судна через Панамский канал проводил капитан.



Автономные судна Ranger и Nomad / Фото US Navy

Теперь стало известно, что в конце 2022 года к программе "Повелитель призрачного флота" присоединятся еще два крупных надводных робота.

Что известно о новых роботах для флота США

Сейчас их строят на побережье Мексиканского залива. Их испытания тоже запланированы на следующий год. ВМС США не раскрывают, кто работает над созданием новых судов, но USNI News предполагает, что их строит Gibbs & Cox. Эта компания создала Ranger и Nomad. Других двух надводных роботов тоже разрабатывают на основе скоростных судов снабжения.