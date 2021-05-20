Недавно режиссер Джереми Корбелл опубликовал видео, на котором неопознанный летающий объект движется по необычной траектории и исчезает в воде возле побережья Калифорнии. По словам режиссера видео было снято в июле 2019 года самолетом ВМС.

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Что показано на видео

Видео демонстрирует сферический объект, летящий над водой в течение нескольких минут возле Сан-Диего, прежде чем исчезнет.

Министерство обороны подтвердило, что клип был записан военно-морскими силами, и заявило, что он будет исследован Целевой группой Пентагона по неопознанным воздушным явлениям, созданной в прошлом году для "понимания природы и происхождения" таких объектов.

Видео было опубликовано за несколько дней до того, как появилось интервью с двумя бывшими пилотами ВМС, которые говорили, что их отправили исследовать "несколько аномальных летательных аппаратов", которые снизились на рекордную высоту менее чем за секунду. Инцидент также произошел в Сан-Диего в 2004 году.

Обама рассказал о НЛО и засекреченных архивах Пентагона

Источник: ютуб TheLatelateShow

Бывший президент США Барак Обама рассказал в эфире The LatelateShow, что в засекреченных архивах Пентагона есть фото– и видеоматериалы с так называемыми летающими тарелками. По словам политика, их принцип движения пока остается не до конца понятным.

Экс-глава Белого дома признался, что когда он стал президентом в 2008 году, то попытался узнать о секретных американских лабораториях с инопланетными кораблями или доказательствами существования внеземных цивилизаций. Он отметил, что сотрудники его администрации провели небольшое расследование, но "они не обнаружили никаких таких лабораторый или внеземных объектов".

Вместе с тем Обама отметил достоверность существующих на сегодняшний день записей и наблюдений НЛО, происхождение которых не установлено.

Важно. Признание подлинности видеозаписей с неизвестными объектами свидетельствует ни о чем другом как о подлинности самой видеозаписи. Здесь ни в коем случае не говорится о признании существования инопланетян или внеземных летающих технологий. В большинстве случаев на видео зафиксированы непонятные природные явления, или до сих пор неопознанные объекты неизвестного происхождения.