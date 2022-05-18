Американские законодатели впервые за несколько десятилетий провели открытые слушания, посвященные случаям наблюдения неизвестных летающих объектов. Изучением этих феноменов занимается сформированная в Министерстве обороны США специальная целевая группа.

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Есть структуры в нашем правительстве, занимающиеся поиском жизни в других местах, и они делают это уже много десятилетий, они ищут внеземную жизнь. Мы являемся частью того же правительства. И наша задача – не в том, чтобы скрыть что-нибудь, если мы потенциально найдем что-то. А в том, чтобы понять, что может быть вне (нашей планеты), и изучить, что это может означать для нас, если с точки зрения обороны есть какие-то выводы и последствия национальной безопасности,

– сказал на открытых слушаниях заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри.

Один из законодателей поинтересовался у Малтри, почему тогда некоторую часть информации на слушаниях об НЛО представители Пентагона готовы раскрыть только во время закрытой части, где будет обсуждаться секретная информация.

В ответ заместитель министра обороны США пояснил, что военное ведомство не хочет публично раскрывать методы, с помощью которых собирается и анализируется информация об НЛО, поскольку аналогичные технологии и процедуры могут использоваться и в других отраслях, относящихся к сфере национальной безопасности.

В свою очередь заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брей сообщил конгрессменам, что специальная целевая группа, созданная в Министерстве обороны США для расследования случаев наблюдения за НЛО, до сих пор не находила никаких свидетельств внеземного происхождения неизвестных объектов.

У нас нет ни одного материала, и мы в целевой группе не фиксировали никаких явлений, свидетельствующих, что это нечто внеземное по происхождению. Но мы будем туда, куда нас приведут имеющиеся данные. Мы не делали никаких выводов относительно того, чем есть или не являются необъяснимые случаи,

– заявил он.

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Пентагон рассекречивает данные об НЛО

Напомним, ранее Министерство обороны США подтвердило подлинность снимков и видео 2019 года, на которых зафиксировали НЛО. Разведка Соединенных Штатов к июню 2021 года обещала подготовить доклад по этому поводу. В конце концов, оказалось, что никаких следов внеземной жизни среди зафиксированных непонятных явлений и объектов обнаружено не было.

В апреле 2020 года Пентагон подтвердил подлинность по меньшей мере 3 видео с НЛО, а затем – еще 8.

В январе 2021 Центральное разведывательное управление рассекретило часть связанных с исследованием НЛО данных. А Дональд Трамп в конце своего президентства дал распоряжение национальной разведке подготовить доклад о "неопознанных летающих объектах".

Обратите внимание! Ажиотаж вокруг рассекреченных Пентагоном данных об НЛО связан с запросом исследователя Джона Гринвальда, являющегося сторонником теории посещения Земли внеземными формами жизни. В течение 25 лет он пытался узнать у ЦРУ информацию об НЛО. Как оказалось, эти материалы свидетельствуют только о неидентифицированных летательных аппаратах или явлениях, значительное количество которых в конце концов было детально изучено, а объекты точно установлены.