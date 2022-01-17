Пентагон испытает в космосе экспериментальный корабль с ядерным реактором

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) применит компактную ядерную установку в конструкции военных спутников. Агентство отправит на орбиту экспериментальный корабль для испытания технологии.

Для чего Пентагону спутники с ядерными двигателями

Военные считают, что использование инновационных компактных ядерных двигателей позволит сделать их спутники более юркими. Это нужно для того, чтобы сателлит сумел вовремя среагировать на угрозу и успешно уклониться от нее.

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Директор Бюро тактических технологий DARPA Майкл Лихи считает, что компактная ядерная силовая установка обеспечит американским спутникам превосходство над противником. Высокая маневренность поможет повысить устойчивость перед атаками.

Американские спутники на химическом топливе имеют ограниченную маневренность, и это делает их легкой мишенью для спутникового оружия.

В то же время Лихи считает, что помехой применению таких двигателей может стать чрезмерный скептицизм и страх перед ядерной энергией. Однако эту проблему, по мнению директора бюро, придется решать путем повышения уровня образованности и осведомленности общества.

Угроза для орбиты

Напомним, что не так давно Россия успешно испытала противоспутниковое оружие уничтожив свой старый спутник "Космос-1408" и создав угрозу для как для Международной космической станции, так и для недавно выведенной китайской орбитальной станции.

Сначала Россия отрицала свою причастность к инциденту, но потом все-таки признала, что испытывала новейшее оружие, целью которой является уничтожение спутников на орбите Земли.

Аналогичные испытания проводили и другие страны, в том числе и США, однако об этом было известно заранее, что давало возможность подготовиться и астронавтам на борту МКС. В этот же раз экипаж в экстренном порядке готовился к эвакуации, ведь из-за бездумных действий России на орбите образовалось около миллиона опасных обломков, из которых зафиксировать удалось около 1,5 тысячи.

Так своими бессмысленными действиями Россия в очередной раз доказала, что она представляет угрозу не только для других стран на Земле, но и за ее пределами.

Ядерные реакторы в космосе

Лихи выступил 14 января на виртуальной конференции, проведенной Ассоциацией ВПС на тему использования ядерной энергии в американских военных спутниках. Он призвал Министерство обороны увеличить финансирование этой технологии.

Директор бюро в очередной раз отметил недостаточную маневренность американских спутников на химических двигателях, в то время, когда китайские космические вооруженные силы "будут оснащены аппаратами с ядерными и электрическими силовыми установками, способными быстро менять орбиты для выполнения оборонительных и атакующих действий".

В прошлом году DARPA вложила почти 30 миллионов долларов в проект прототипа корабля для окололунных операций DRACO с ядерной силовой установкой. Если он будет успешным, то откроет путь к разработке подобных аппаратов для военных нужд.

Ядерные реакторы могут работать на орбите годами без необходимости дозаправки. Однако Соединенные Штаты годами отказывались использовать эту технологию на орбите из-за опасений, что радиоактивные материалы попадут в атмосферу.

В истории Земли уже был негативный опыт неудачного применения спутников с ядерными двигателями.

Советский "Космос-954" – один из спутников радиолокационной разведки типа УС-А, в качестве источника питания использовал именно ядерную бортовую энергетическую установку. 28 октября 1977 года аппарат вышел из-под контроля наземных служб. Спутник вошел в земную атмосферу и разрушился на севере Канады. 37,1 килограмма ядерного топлива развеялись в атмосфере, но Земли достигло около сотни радиоактивных обломков, которые упали на территории площадью 100 тысяч кв. км. В местах падения некоторых из них радиоактивность была значительной – до 200 рентген в час. Массовых жертв удалось избежать лишь из-за того, что аппарат упал на малонаселенные районы Канады.

Лихи пояснил, что эту проблему DARPA будет решать вместе с экспертами Министерства энергетики. Опытный образец DRACO на малообогащенном уране планируют запустить на орбиту в 2025 году.