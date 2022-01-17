Для чего Пентагону спутники с ядерными двигателями
Военные считают, что использование инновационных компактных ядерных двигателей позволит сделать их спутники более юркими. Это нужно для того, чтобы сателлит сумел вовремя среагировать на угрозу и успешно уклониться от нее.
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Директор Бюро тактических технологий DARPA Майкл Лихи считает, что компактная ядерная силовая установка обеспечит американским спутникам превосходство над противником. Высокая маневренность поможет повысить устойчивость перед атаками.
В то же время Лихи считает, что помехой применению таких двигателей может стать чрезмерный скептицизм и страх перед ядерной энергией. Однако эту проблему, по мнению директора бюро, придется решать путем повышения уровня образованности и осведомленности общества.
Угроза для орбиты
Напомним, что не так давно Россия успешно испытала противоспутниковое оружие уничтожив свой старый спутник "Космос-1408" и создав угрозу для как для Международной космической станции, так и для недавно выведенной китайской орбитальной станции.
Сначала Россия отрицала свою причастность к инциденту, но потом все-таки признала, что испытывала новейшее оружие, целью которой является уничтожение спутников на орбите Земли.
Аналогичные испытания проводили и другие страны, в том числе и США, однако об этом было известно заранее, что давало возможность подготовиться и астронавтам на борту МКС. В этот же раз экипаж в экстренном порядке готовился к эвакуации, ведь из-за бездумных действий России на орбите образовалось около миллиона опасных обломков, из которых зафиксировать удалось около 1,5 тысячи.
Так своими бессмысленными действиями Россия в очередной раз доказала, что она представляет угрозу не только для других стран на Земле, но и за ее пределами.
Ядерные реакторы в космосе
Лихи выступил 14 января на виртуальной конференции, проведенной Ассоциацией ВПС на тему использования ядерной энергии в американских военных спутниках. Он призвал Министерство обороны увеличить финансирование этой технологии.
Директор бюро в очередной раз отметил недостаточную маневренность американских спутников на химических двигателях, в то время, когда китайские космические вооруженные силы "будут оснащены аппаратами с ядерными и электрическими силовыми установками, способными быстро менять орбиты для выполнения оборонительных и атакующих действий".
Ядерные реакторы могут работать на орбите годами без необходимости дозаправки. Однако Соединенные Штаты годами отказывались использовать эту технологию на орбите из-за опасений, что радиоактивные материалы попадут в атмосферу.
В истории Земли уже был негативный опыт неудачного применения спутников с ядерными двигателями.
Лихи пояснил, что эту проблему DARPA будет решать вместе с экспертами Министерства энергетики. Опытный образец DRACO на малообогащенном уране планируют запустить на орбиту в 2025 году.