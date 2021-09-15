Пенсии, соцвыплаты, оповещения о кредитах: какие еще новинки следует ожидать в Дие

Diia Summit состоится осенью 2021 года. Министерство цифровой трансформации собирается презентовать там несколько новинок.

Речь идет о важных для населения услугах и сервисах. Об этом рассказал глава министерства Михаил Федоров.

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Новые услуги в Дие: что еще смогут делать украинцы в приложении

Кредитная история

Для всех пользователей Дии запустят сервис оповещения о проверке банком кредитной истории человека. Это нужно для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества.

Если кто-то попытается взять на вас кредит, то вам придет оповещение, что банк проверяет вашу кредитную историю,

– пояснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Реестр социальных выплат

Создание Единого реестра всех социальных выплат – один из приоритетов в работе Минцифры. Благодаря этому:

И государство сэкономит деньги (больше не будет такого, что пособие по безработице получает человек, официально не работающий, но имеющий два джипа).

деньги (больше не будет такого, что пособие по безработице получает человек, официально не работающий, но имеющий два джипа). И украинцы (те, которые действительно в этом нуждаются) смогут получать большие выплаты – пенсию или социальную помощь.

Другие новинки

В Дию планируют внедрить еще такие новые услуги:

Назначения и перерасчета пенсии .

. Помощи одиноким матерям.

одиноким матерям. Получение субсидии на оплату коммунальных услуг.

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