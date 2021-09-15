Пенсии, соцвыплаты, оповещения о кредитах: какие еще новинки следует ожидать в Дие

15 сентября 2021 , 05:49
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Министерство цифровой трансформации

Diia Summit состоится осенью 2021 года. Министерство цифровой трансформации собирается презентовать там несколько новинок.

Речь идет о важных для населения услугах и сервисах. Об этом рассказал глава министерства Михаил Федоров.

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Кредитная история

Для всех пользователей Дии запустят сервис оповещения о проверке банком кредитной истории человека. Это нужно для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества.

Если кто-то попытается взять на вас кредит, то вам придет оповещение, что банк проверяет вашу кредитную историю,
– пояснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Реестр социальных выплат

Создание Единого реестра всех социальных выплат – один из приоритетов в работе Минцифры. Благодаря этому:

  • И государство сэкономит деньги (больше не будет такого, что пособие по безработице получает человек, официально не работающий, но имеющий два джипа).
  • И украинцы (те, которые действительно в этом нуждаются) смогут получать большие выплаты – пенсию или социальную помощь.

Другие новинки

В Дию планируют внедрить еще такие новые услуги:

  • Назначения и перерасчета пенсии.
  • Помощи одиноким матерям.
  • Получение субсидии на оплату коммунальных услуг.

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Автор: Олесь Друкач