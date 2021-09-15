Речь идет о важных для населения услугах и сервисах. Об этом рассказал глава министерства Михаил Федоров.

К слову В Дие появятся небиометрические паспорта: какие именно

Новые услуги в Дие: что еще смогут делать украинцы в приложении

Кредитная история

Для всех пользователей Дии запустят сервис оповещения о проверке банком кредитной истории человека. Это нужно для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества.

Если кто-то попытается взять на вас кредит, то вам придет оповещение, что банк проверяет вашу кредитную историю,

– пояснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Реестр социальных выплат

Создание Единого реестра всех социальных выплат – один из приоритетов в работе Минцифры. Благодаря этому:

И государство сэкономит деньги (больше не будет такого, что пособие по безработице получает человек, официально не работающий, но имеющий два джипа).

И украинцы (те, которые действительно в этом нуждаются) смогут получать большие выплаты – пенсию или социальную помощь.

Другие новинки

В Дию планируют внедрить еще такие новые услуги:

Назначения и перерасчета пенсии .

Помощи одиноким матерям.

Получение субсидии на оплату коммунальных услуг.