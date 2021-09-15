Речь идет о важных для населения услугах и сервисах. Об этом рассказал глава министерства Михаил Федоров.
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Кредитная история
Для всех пользователей Дии запустят сервис оповещения о проверке банком кредитной истории человека. Это нужно для того, чтобы предотвратить случаи мошенничества.
Если кто-то попытается взять на вас кредит, то вам придет оповещение, что банк проверяет вашу кредитную историю,
– пояснил глава Минцифры Михаил Федоров.
Реестр социальных выплат
Создание Единого реестра всех социальных выплат – один из приоритетов в работе Минцифры. Благодаря этому:
- И государство сэкономит деньги (больше не будет такого, что пособие по безработице получает человек, официально не работающий, но имеющий два джипа).
- И украинцы (те, которые действительно в этом нуждаются) смогут получать большие выплаты – пенсию или социальную помощь.
Другие новинки
В Дию планируют внедрить еще такие новые услуги:
- Назначения и перерасчета пенсии.
- Помощи одиноким матерям.
- Получение субсидии на оплату коммунальных услуг.
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