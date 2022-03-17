В Украине заработал PayPal: карточку уже можно привязать

Международная электронная платежная система PayPal, предоставляющая услуги в трансграничном режиме любому человеку в мире, заработала в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Михаил Федоров подчеркнул, что теперь украинцы смогут совершать покупки в интернете, перечислять деньги и выводить их на украинские банковские карты.

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Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны,

– написал Федоров.

Также министр поблагодарил команду Минцифры, Нацбанка и IT-сообщества за помощь.

Как открыть счет в PayPal

Инструкция по открытию счета в международной системе PayPal достаточно проста. Требуется всего несколько шагов:

Заходите на официальный сайт системы PayPal; Регистрируете счет с помощью электронного адреса и пароля; Добавьте банковскую карту к счету PayPal; Используйте адрес электронной почты и пароль для оформления заказа с PayPal.

PayPal покинул Россию

Ранее платежная компания PayPal Holdings Inc. остановила все услуги в России из-за войны против Украины. Компания присоединилась к десяткам других бойкотирующих агрессора брендов.