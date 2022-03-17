Михаил Федоров подчеркнул, что теперь украинцы смогут совершать покупки в интернете, перечислять деньги и выводить их на украинские банковские карты.
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Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны,
– написал Федоров.
Также министр поблагодарил команду Минцифры, Нацбанка и IT-сообщества за помощь.
Как открыть счет в PayPal
Инструкция по открытию счета в международной системе PayPal достаточно проста. Требуется всего несколько шагов:
- Заходите на официальный сайт системы PayPal;
- Регистрируете счет с помощью электронного адреса и пароля;
- Добавьте банковскую карту к счету PayPal;
- Используйте адрес электронной почты и пароль для оформления заказа с PayPal.
PayPal покинул Россию
Ранее платежная компания PayPal Holdings Inc. остановила все услуги в России из-за войны против Украины. Компания присоединилась к десяткам других бойкотирующих агрессора брендов.
Что такое PayPal?
Это международная электронная платежная система, предоставляющая услуги в трансграничном режиме любому человеку в мире, у которого есть банковская карта. Компания предлагает услуги по оплате и денежным переводам через Интернет и через смартфон.