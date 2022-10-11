Стартап iFory показал самый маленький в мире павербанк на 40000 мАч

11 октября 2022 , 16:30
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Kickstarter

Компания iFory представила на Kikstarter внешний аккумулятор емкостью в 40 000 мАч. Вроде бы ничего необычного и размеры его рекордны для такой емкости. Все желающие приобрести себе такую дополнительную батарейку уже могут оформить заказ.

Сам производитель утверждает, что павербанк является самой малой в мире батареей такой емкости. Он занимает в сумке всего 350 миллилитров объема, но может заряжать смартфон с мощностью 100 Вт.

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Другие особенности павербанка iFory

  • Устройство оснащено одним портом USB-C и двумя портами USB-A.
  • iFory может зарядить iPhone 13 десять раз, а MacBook Pro аж два раза.
  • Внешний аккумулятор iFory оснащен фонариком яркостью 500 люмен.
  • Стильный прозрачный корпус соответствует степени защиты IP67.
  • Устройство весит 1,5 кг.


Повербанк на 40000 мАч / Фото iFory

Цена iFory

Теперь приобрести устройство можно оформив предварительный заказ. Стоить он будет 100 долларов, но затем цена увеличится вдвое. Первые павербанки отправятся к своим владельцам уже в декабре.

Автор: Михайло Года