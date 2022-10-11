Сам производитель утверждает, что павербанк является самой малой в мире батареей такой емкости. Он занимает в сумке всего 350 миллилитров объема, но может заряжать смартфон с мощностью 100 Вт.

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Другие особенности павербанка iFory

Устройство оснащено одним портом USB-C и двумя портами USB-A.

iFory может зарядить iPhone 13 десять раз, а MacBook Pro аж два раза.

Внешний аккумулятор iFory оснащен фонариком яркостью 500 люмен.

Стильный прозрачный корпус соответствует степени защиты IP67.

Устройство весит 1,5 кг.



Повербанк на 40000 мАч / Фото iFory

Цена iFory

Теперь приобрести устройство можно оформив предварительный заказ. Стоить он будет 100 долларов, но затем цена увеличится вдвое. Первые павербанки отправятся к своим владельцам уже в декабре.