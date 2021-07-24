По словам Дурова, он по крайней мере еще с 2018 года был в курсе того, что его номер находится в списке отслеживаемых с помощью подобного программного обеспечения. Но не беспокоился по этому поводу.

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Что прячет Дуров

В 2011 году, еще проживая в России, он понял, что данные на его смартфоне компрометируются, и с тех пор не хранит на своих устройствах ничего секретного. Спецслужбы могли бы обнаружить лишь "тысячи концепт-дизайнов различных функций Telegram и миллионы сообщений с обсуждением разработки этого продукта", ничего ценного там нет.

Дуров выразил обеспокоенность тем, что такие инструменты используются для слежения за людьми наподобие глав государств. Он назвал существование бэкдоров, которые компании намеренно закладывают в свои продукты для предоставления власти возможности следить за людьми, вызовом человечеству и призвал власти стран бороться с доминированием этих компаний – Apple и Google – на рынке и заставить их сделать свои эко-системы более открытыми к появлению конкуренции.

Дуров считает, что нынешняя монополизация рынка приводит к увеличению расходов, нарушению приватности и подавлению свободы слова для миллиардов людей, а власть разных стран очень медленно реагирует на происходящее.

Он надеется, что скандал вокруг NSO Group и Pegasus, а также то, что слежка за главами государств была раскрыта, заставят изменить отношение к текущей ситуации.