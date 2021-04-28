Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале сообщил, что сервис запустит видеочаты. Произойдет это уже в мае этого года.

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Чем особенны видеочаты от Telegram

Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видео в наши голосовые чаты. Это сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков. Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием. Следите за обновлениями!

– написал Дуров.

Такой шаг мессенджера вполне логичен. Сегодня, во времена, когда мы вынуждены придерживаться самоизоляции, встречи в формате видео стали важной частью нашей жизни. Обучение уже давно перешло в виртуальный формат, так же как и большая часть работы многих компаний. Видеозвонки позволят Telegram охватить часть этого рынка.

Функциональность и интерфейс

Как становится понятно из сообщения Дурова, мессенджер предложит функцию совместного использования экрана, шифрование вызовов, как это сейчас происходит в обычных голосовых звонках, и даже подавления шума.

Интерфейс сервиса будет похожим на тот, какой сегодня существует в аудиокомнатах – аналога Clubhouse от Telegram.



Интерфейс видеозвонков от Telegram / скриншот с видео Павла Дурова

Также можно будет предварительно просмотреть изображение со своей камеры перед тем как включать доступ к вашему видео для всей аудитории.



Просмотр видео с камеры / Скриншот с видео Павла Дурова

В горизонтальной ориентации экрана пиктограммы других участников конференции расположатся рядом с видео текущего спикера.



Интерфейс видеозвонков в горизонтальной ориентации экрана / Скриншот с видео Павла Дурова

Точной даты запуска пока не назвали.