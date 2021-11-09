Патрульные завели в телеграмме чат-бот, в котором можно рассказать о наркотических "закладках"
Источник:МВД Украины
В Украине заработал чат-бот DrugHunters. Он появился в телеграмме и будет помогать правоохранителям разоблачать сбыт наркотиков по всей стране.
В переводе с английского DrugHunters означает "охотники за наркотиками".
Важно В Одессе разоблачили крупное производство каннабиса: изъяли более 1000 кустов
Как будет работать телеграм-бот
С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих закладчиков. Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция.
Чтобы оставить заявку о возможном месте закладки или закладчика, достаточно открыть программу DrugHunters в своем телеграмме и начать диалог.
После старта разговора нужно указать следующие детали:
- населенный пункт,
- адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника,
- описание места, где по мнению заявителя может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и тому подобное).
После получения сообщения о находке или вероятном закладчике, патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.
Сколько людей в Украине употребляют наркотики
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине ежегодно растет количество тех, кто употребляет наркотики. Правоохранители в 2021 году возбудили почти 25 тысяч уголовных дел из-за торговли запрещенными веществами. Количество украинцев, употребляющих наркотики, сейчас составляет более 1 миллиона человек или и 1,5 миллиона.
По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в Украине самые высокие в мире темпы распространения наркомании среди населения. Ежегодно около 120 тысяч украинцев умирают из-за наркомании или связанных с ней болезней.