Патрульные завели в телеграмме чат-бот, в котором можно рассказать о наркотических "закладках"

В Украине заработал чат-бот DrugHunters. Он появился в телеграмме и будет помогать правоохранителям разоблачать сбыт наркотиков по всей стране.

В переводе с английского DrugHunters означает "охотники за наркотиками".

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Как будет работать телеграм-бот

С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих закладчиков. Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция.

Чтобы оставить заявку о возможном месте закладки или закладчика, достаточно открыть программу DrugHunters в своем телеграмме и начать диалог.

После старта разговора нужно указать следующие детали:

населенный пункт,

адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника,

описание места, где по мнению заявителя может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и тому подобное).

Для того, чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, отправьте геолокацию и добавьте фото/видеоматериалы.

После получения сообщения о находке или вероятном закладчике, патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.

Сколько людей в Украине употребляют наркотики

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине ежегодно растет количество тех, кто употребляет наркотики. Правоохранители в 2021 году возбудили почти 25 тысяч уголовных дел из-за торговли запрещенными веществами. Количество украинцев, употребляющих наркотики, сейчас составляет более 1 миллиона человек или и 1,5 миллиона.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в Украине самые высокие в мире темпы распространения наркомании среди населения. Ежегодно около 120 тысяч украинцев умирают из-за наркомании или связанных с ней болезней.