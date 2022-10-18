Патентными троллями называют компании или физических лиц, занимающихся массовой регистрацией новых и скупкой существующих патентов, с целью дальнейшего заработка на них. Самостоятельно они не используют технологии, правами на которые владеют, а предоставляют их в аренду. Часто такие компании или лица судятся с крупными корпорациями, требуя денег за использование той или иной разработки.

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Samsung и TSMC идут в суд

Иск подала компания Daedalus Prime LLC в сентябре 2022 года. Уточняется, что существует еще одна жалоба, которая была подана отдельно и касается производителя чипов Qualcomm.

Основная жалоба связана с 14-нанометровыми и более современными чипами, выпускаемыми Samsung, и чипами TSMC, которые производятся по техпроцессу 16 нанометров и новее.

Расследование также коснется смартфонов, планшетов и умных часов, в которых используются соответствующие микросхемы.

Что касается Qualcomm, то неясно, какие именно ее чипы попали в список кандидатов на запрет.

Как пишут источники, претензии касаются некоторых технологий Intel, права на которые ранее были приобретены Daedalus Prime. Истец требует заблокировать компаниям Samsung и TSMC импорт и продажу всех товаров, связанных с нарушением патентных прав, указанных в жалобе.

Вероятно, компании просто договорятся о выплате вознаграждения за использование технологий. Однако если этого сделать не удастся, всем трем производителям грозит запрет на импорт электроники в США.

Между тем, Intel собирается продать около 5 тысяч своих старых патентов, срок действия которых еще не истек, но которые уже не представляют передовую технологию. Таким образом, компания ищет способ максимизировать свои доходы.