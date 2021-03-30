Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 не покончил с проблемой возникновения полицейских за спиной, зато исправил положение героя во сне. Вместе с тем игра теперь страдает от падения кадровой частоты и черных экранов, которые возникают у части игроков.

Компания CD Projekt RED выпустила патч 1.2 для игры Cyberpunk 2077. Студия обещала исправить баг поведения полиции – представители правопорядка внезапно возникали буквально за спиной главного героя. Предполагалось, что теперь полиция будет выезжать на место преступления, а не мгновенно телепортироваться к нему. Игроки со всего мира начали проверять, насколько добросовестно разработчики подошли к выполнению обещаний.

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Результат обновления

Пользователь YouTube под псевдонимом Ronchek опубликовал видео, в котором показал, что полиция продолжает возникать за спиной, а иногда и вообще прямо перед игроком.

Согласно обнародованному списку изменений, патч 1.2 содержит более 500 улучшений. Пользователи, несмотря на это, нашли и незадокументированные особенности – например, исправление позы, в которой спит герой.

В ветке форума на Reddit, где проходит обсуждение патча 1.2, о проблемах с падением кадровой частоты и черным экраном при входе сообщили около десяти человек. Последняя проблема решается переустановкой драйверов.

По словам пользователя BennyKurns, у него начались падения кадровой частоты до 40 кадров в секунду. У некоторых людей кадровая частота опускается во время разговоров по телефону.

На Xbox Series X наблюдаются аналогичные проблемы с производительностью.

Также пользователи рассказали о вылетах при попытке запустить Cyberpunk 2077 после патча 1.2. Ошибка встречается на ПК и не связана с установленными модами.

Описанные проблемы, судя по всему, не имеют массового характера. На Reddit о различных проблемах в общей сложности сообщили несколько десятков человек. Но, вероятно, CD Projekt RED все же будет исправлять их.

Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, в сервисах GeForce Now и Google Stadia, а также на PS5, Xbox Series X и S в режиме обратной совместимости. Патч 1.2 пока вышел только на ПК и консолях.