Астронавты Европейского космического агентства (ESA) немногочисленны и летают на МКС на кораблях России или США. В связи со скорым возобновлением полетов на Луну, коммерциализацией низкой околоземной орбиты и общей активизацией космических экспансионных мыслей в мире, в ESA все больше стали раздаваться мнения о введении собственной пилотируемой программы и разработке и построении европейского пилотируемого космического корабля.

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Астронавты Европейского космического агентства регулярно посещают МКС / Фото ESA

Пассажир или пилот

25 – 26 января 2022 года в Брюсселе, Бельгия, состоялся 14-й Европейский космический конгресс. Генеральный директор ESA австриец Йозеф Ашбахер выступил на нем и сказал довольно интересные вещи:

Мы будем на Луне, и мы верим, что там будем жить. Мы будем использовать Луну как экономическую зону. Это новый рубеж. Большой вопрос в том, хотим ли мы, как европейцы, быть частью этого, или хотим наблюдать, как другие отправляются на Луну?

– сказал Йозеф Ашбахер.

Также руководитель Европейского космического агентства задал риторический вопрос: "что было бы, если бы Христофор Колумб не получил корабля для экспедиции, ведь на это недостаточно средств?". Такая риторика Ашбахера, который также является астрономом, ярко свидетельствует о намерениях Европы наконец заняться собственной пилотируемой программой, чтобы не зависеть в полетах на орбиту и дальше от США или России.

Компания ArianeGroup обеспечивает ESA ракетой-носителем "Ариан 5", готовит к запуску "Ариан 6" и разрабатывает многоразовый носитель "Фемида". ArianeGroup – это европейский "космический монополист" и эта компания заявляет, что также готова разработать и построить "многоразовый двухступенчатый носитель, способный перевозить астронавтов". Вероятно, речь здесь идет как раз о "Фемиде", которая должна улететь в 2025 году.

Как видим, Европа стремится исследовать космос и не быть зависимой от кого-то, например, во время полетов к Луне. Там стремятся быть пилотами, а не только пассажирами. Ситуация осложняется и тем, что на рынок пришли частные перевозчики, пока он один – SpaceX. А это значит, что партнеры из Европы больше не имеют полного доступа ко всей информации. Европейские астронавты отметили, что с началом "эры частных компаний в космосе" они действительно превратились из партнеров в пассажиров.

Важно! Астронавт Европейского космического агентства француз Тома Песке также высказался в поддержку мнения о европейской космической пилотируемой программе. Тома провел в космосе 396 суток, из них – 40 часов в открытом космосе.



Астронавт ESA француз Тома Песке на борту МКС / Фото NASA Johnson

Желание и реальность

Но реальность говорит, что за пилотируемую программу нужно платить. И это достаточно большие средства. Чтобы понять, почему у США есть пилотируемая программа, а у Европы до сих пор нет, нужно взглянуть на бюджет:

На 2022 год NASA получит около 25 миллиардов долларов.

Бюджет ESA на 2022 год составляет 7,15 миллиарда евро – это примерно 8 миллиардов 87 миллионов долларов.

Очевидно, что возможности у США и Европейского космического агентства сильно разнятся. В Европе после 1992 года не пытались построить свой корабль. Но вполне вероятно, что Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер сможет "продавить" поправки в бюджет, чтобы достать средства на пилотируемую космическую программу. Это вполне реально, если учитывать, что совсем недавно Европа начала проект инвестиций в частный космический сектор континента, чтобы конкурировать с США.

Конечно, пока неизвестно, достаточно ли желания корпуса астронавтов ESA и Генерального директора этой организации, чтобы запустить достаточно масштабный и довольно дорогой проект. Однозначно европейский космический корабль ускорил бы космическую экспансию человечества. Это выглядит важным и потому, что Украина стремится попасть в "космический клуб" – ESA, а это значит, что украинцы смогут отправиться в космос.