IT-гиганта не впервые обвиняют в связи с подобными компаниями. Расследователи проанализировали публичные заявления, изображения и видео, опубликованные китайскими правительственными учреждениями и государственными СМИ.
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Что происходит
В отчете фигурируют такие компании:
- Advanced-Connectek,
- Luxshare Precision Industry,
- Shenzhen Deren Electronic,
- Avary Holding,
- AcBel Polytech,
- CN Innovations,
- Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.
Утверждается, что они привлекали на свои заводы тысячи работников из угнетенных меньшинств. Все эти работники были участниками так называемых "программ по борьбе с бедностью".
Все спонсируемые государством программы найма рабочей силы в Синьцзяне должны пониматься как обязательный труд, потому что ни один гражданин меньшинства в регионе не имеет возможности отказаться от участия в программах,
– комментирует ситуацию Лора Мерфи, юрист в сфере гражданских прав.
Apple не впервые разоблачают в связи с подобными компаниями. В марте 2021 года сообщалось, что другой партнер, китайский производитель Ofilm, попал в "черный список" компаний, имеющих отношение к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Тогда купертиновцы прекратили сотрудничество с Ofilm.