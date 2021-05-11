IT-гиганта не впервые обвиняют в связи с подобными компаниями. Расследователи проанализировали публичные заявления, изображения и видео, опубликованные китайскими правительственными учреждениями и государственными СМИ.

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Что происходит

В отчете фигурируют такие компании:

  • Advanced-Connectek,
  • Luxshare Precision Industry,
  • Shenzhen Deren Electronic,
  • Avary Holding,
  • AcBel Polytech,
  • CN Innovations,
  • Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.

Утверждается, что они привлекали на свои заводы тысячи работников из угнетенных меньшинств. Все эти работники были участниками так называемых "программ по борьбе с бедностью".

Все спонсируемые государством программы найма рабочей силы в Синьцзяне должны пониматься как обязательный труд, потому что ни один гражданин меньшинства в регионе не имеет возможности отказаться от участия в программах,
– комментирует ситуацию Лора Мерфи, юрист в сфере гражданских прав.

Apple не впервые разоблачают в связи с подобными компаниями. В марте 2021 года сообщалось, что другой партнер, китайский производитель Ofilm, попал в "черный список" компаний, имеющих отношение к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Тогда купертиновцы прекратили сотрудничество с Ofilm.