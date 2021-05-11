IT-гиганта не впервые обвиняют в связи с подобными компаниями. Расследователи проанализировали публичные заявления, изображения и видео, опубликованные китайскими правительственными учреждениями и государственными СМИ.

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Что происходит

В отчете фигурируют такие компании:

Advanced-Connectek,

Luxshare Precision Industry,

Shenzhen Deren Electronic,

Avary Holding,

AcBel Polytech,

CN Innovations,

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing.

Утверждается, что они привлекали на свои заводы тысячи работников из угнетенных меньшинств. Все эти работники были участниками так называемых "программ по борьбе с бедностью".

Все спонсируемые государством программы найма рабочей силы в Синьцзяне должны пониматься как обязательный труд, потому что ни один гражданин меньшинства в регионе не имеет возможности отказаться от участия в программах,

– комментирует ситуацию Лора Мерфи, юрист в сфере гражданских прав.

Справка. Правоохранительная организация Human Rights Watch ранее публиковала доклад о преследованиях мусульманского населения китайского региона Синьцзян: по данным организации, в последние годы там массово и безосновательно задерживают уйгуров, отправляя их в тюрьмы и воспитательные лагеря. За миллионами людей организована постоянная слежка, а их социальное положение и судьба зависят от баллов, начисленных в системе социального кредита. Репрессий такого масштаба в Китае не случалось со времен Культурной революции.

Apple не впервые разоблачают в связи с подобными компаниями. В марте 2021 года сообщалось, что другой партнер, китайский производитель Ofilm, попал в "черный список" компаний, имеющих отношение к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Тогда купертиновцы прекратили сотрудничество с Ofilm.