Компания 90-Points представила новый полностью автоматический зонт со встроенным фонариком. Гаджет не дорогой и предлагается всем желающим на платформе коллективного финансирования.

Главной особенностью зонта является обратное складывание, то есть со сложенного зонта вода не стекает на ручку, и пользователь может слить оставшиеся капли, просто перевернув его. Для зонта используется водоотталкивающая ткань высокой плотности.

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Другие особенности зонта

В нижней части ручки располагается светодиодный фонарик, который позволяет освещать дорогу на несколько метров. В ручку также встроен сменный аккумулятор емкостью 120 мА/ч. Зонт получил прочный каркас, выполненный из жесткого стержня и ребер из стекловолокна, что придает ему ветровую устойчивость шестого класса (из семи).



Автоматический зонт от 90 Points / Фото 90-Points

Зонтик также обладает хорошим солнцезащитным эффектом, поскольку ткань разработана с использованием специальной технологии, которая изолирует пользователя от тепла. Покрытие не разрушается дождем или солнцем и может служить очень долго.