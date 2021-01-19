Убежала в Ростов-на-Дону: социальная сеть Parler переехала на российский хостинг
После того, как Amazon разорвал соглашение с Parler социальная сеть не могла восстановить работу почти неделю. В конце концов владелец Parler принял решение поискать убежища на российском хостинге.
Несколько специалистов в области цифровой безопасности обратили внимание на то, что в адресной записи домена parler.com теперь указано IP-адрес 190.115.31.151, принадлежащий российской компании DDoS-Guard, сообщает 24 канал.
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Чем отметилась компания DDoS-Guard
DDoS-Guard – крупный оператор, работающий на рынке с 2011 года. Компания специализируется на защите от DDoS-атак и доставке контента (CDN). Она обладает собственной сетью дата-центров и центров очистки трафика.
Иронично, что компания зарегистрирована в городе Ростов-на-Дону. Сама же DDoS-Guard широко известна своим списком одиозных клиентов. Специалист по кибербезопасности Брайан Кребс прошлого года публиковал анализ потенциальных юридических обязательств DDoS-Guard, с которыми она может столкнуться в США из-за своего списка клиентов. Кребс тогда назвал список "обличительным", поскольку он включает огромное количество фишинговых сайтов и доменов, связанных с киберпреступностью сервисами или форумами.
Наиболее примечательно, что DDoS-Guard предоставляет услуги хостинга организации ХАМАС, которая уже более 20 лет классифицируется как террористическая организация в США и ЕС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнером для переговоров, а ее лидеры неоднократно посещали Москву.
Что такое Parler?
Это сервис микроблогов и социальная сеть а-ля Twitter, позиционирующий себя как его альтернативу лишенную цензуры. Сервис известен почти полным отсутствием модерации чем и привлекает многих лидеров мнений и их аудиторию.
После штурма Капитолия США, который привел к блокированию и удалению аккаунтов президента Дональда Трампа в популярных соцсетях, были заблокированы и удалены приложение соцсети Parler из App Store и Google Play. Также компания Amazon Web Services разорвала соглашение с Parler, что привело к невозможности продолжать работу сервиса.
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