После того, как Amazon разорвал соглашение с Parler социальная сеть не могла восстановить работу почти неделю. В конце концов владелец Parler принял решение поискать убежища на российском хостинге.

Несколько специалистов в области цифровой безопасности обратили внимание на то, что в адресной записи домена parler.com теперь указано IP-адрес 190.115.31.151, принадлежащий российской компании DDoS-Guard, сообщает 24 канал.

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Parler website is back up.



With a DDos-Guard IP, exactly as I predicted the day it went offline. DDoS Guard is the Russian equivalent of CloudFlare, and runs many shady sites.



RiTM (Russia in the middle) is one way to think about it.#Parler pic.twitter.com/gFhdWCytrT — Adam Sculthorpe (@AdamSculthorpe) January 17, 2021

Чем отметилась компания DDoS-Guard

DDoS-Guard – крупный оператор, работающий на рынке с 2011 года. Компания специализируется на защите от DDoS-атак и доставке контента (CDN). Она обладает собственной сетью дата-центров и центров очистки трафика.

Иронично, что компания зарегистрирована в городе Ростов-на-Дону. Сама же DDoS-Guard широко известна своим списком одиозных клиентов. Специалист по кибербезопасности Брайан Кребс прошлого года публиковал анализ потенциальных юридических обязательств DDoS-Guard, с которыми она может столкнуться в США из-за своего списка клиентов. Кребс тогда назвал список "обличительным", поскольку он включает огромное количество фишинговых сайтов и доменов, связанных с киберпреступностью сервисами или форумами.

Наиболее примечательно, что DDoS-Guard предоставляет услуги хостинга организации ХАМАС, которая уже более 20 лет классифицируется как террористическая организация в США и ЕС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнером для переговоров, а ее лидеры неоднократно посещали Москву.