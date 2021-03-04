Социальная сеть Parler отозвала свой антимонопольный иск против Amazon, поданный в январе 2021 года в связи с отказом в предоставлении услуг хостинга и отключением ее от своих облачных сервисов. Однако почти сразу подала новый иск. Компания обвинила владельца хостинга в попытке уничтожения бизнеса и потребовала возмещения ущерба.

О своем решении прекратить судебное разбирательство Parler сообщила в ходатайстве, направленном во вторник в суд Западного округа Вашингтона. Компания не объяснила свой шаг, оставив за собой право повторно подать иск на аналогичных основаниях в будущем. И практически сразу же это и сделала.

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Что происходит

Amazon приостановила обслуживание Parler в начале января в связи с размещением социальной сетью "агрессивного контента" и призывов к насилию, которые и отказывалась удалять. Компания сочла модерирование контента в Parler недостаточным и в результате прибегла к "прекращению действия учетной записи Parler". Parler объяснила отказ от модерирования тем, что она придерживается политики свободы слова. В ответ соцсеть подала иск против Amazon. Судья отклонил претензии Parler, назвав обвинения шаткими.

Впоследствии Parler возобновила работу. СМИ сообщали о том, что соцсеть переехала на хостинг, который в том числе обслуживает российские спецслужбы. Однако контент, опубликованный до блокировки, был утерян. Вероятно, компания не успела сделать резервные копии данных. Приложение Parler по-прежнему недоступно в магазинах приложений iOS и Google Play.

Теперь же компания подала новый иск в суд штата Вашингтон. Компания обвинила владельца хостинга в попытке уничтожения бизнеса и потребовала возмещения ущерба, платформа понесла в результате смены хостинга. Утверждается, что из-за этого компания потеряла десятки миллионов пользователей и сотни миллионов долларов дохода от рекламы. Соцсеть также обвинила Amazon в неконкурентном поведении, заявив, ее отключили от серверов в интересах нового клиента в лице Twitter.

В Amazon назвали претензии Parler беспочвенными, подчеркнув, что они предоставляют свои услуги клиентам всего политического спектра.