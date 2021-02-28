Солнечный зонд NASA Parker зафиксировал, без лишней скромности, фантастический вид Венеры во время близкого пролета в 2020 году. Хотя аппарат и сосредоточен на мониторинге Солнца, Венера играет большую роль в миссии: в течение своей семилетней задачи космический корабль пролетит мимо Венеры в общей сложности семь раз, используя гравитацию планеты, чтобы менять свою орбиту.

Благодаря таким гравитационным маневрам зонд Parker будет подлетать все ближе к нашей звезде в рамках своей миссии по изучению динамики солнечного ветра вблизи его источника.

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Исследования Солнца и Венеры

Кроме исследования Солнца, такие гравитационные маневры предоставят возможность зонда детально изучить ближайшую к Земле планету – Венеру. Например, во время третьего приближения к гравитационному полю Венеры 11 июля 2020 года бортовая камера аппарата WISPR (предназначенная для фотографирования корональных выбросов, джетов и других эффектов потери вещества Солнцем) смогла захватить интересное изображение неосвещенной солнцем стороны планеты на расстоянии всего 12 378 километров.



Фото Венеры, которое демонстрирует одно полушарие планеты на фоне звезды, с яркими полосами / Фото NASA

Интересные особенности фотографии

Земля Афродиты

На фото можно распознать темное пятно чуть выше центра Венеры – это область известна, как Земля Афродиты, самый большой из трех крупных так называемых "материков" Венеры (возвышенности планеты). Его площадь сопоставима с площадью Африки. Особенность, из-за которой эта зона кажется темнее, это низкая температура, которая на 30 градусов отличается от другого окружения.

Свечение атмосферы

Также на фото можно заметить яркий диск по краю планеты, это ночное свечение атмосферы, возникающее при рекомбинации атомов кислорода в молекулы, которое происходит высоко в атмосфере на темной стороне.

Яркие полосы, зафиксированные камерой WISPR, обычно вызываются комбинацией частиц космической пыли, космических лучей и частиц материала космического корабля – специалисты еще спорят о причинах образования структуры полос на фото.

Важно отметить, что небольшое черное пятно в нижней части Венеры (отличается не характерной четкостью) является артефактом матрицы WISPR.

Ученые ожидали увидеть облака газа, но камера захватила не только видимый световой спектр, но и тепловое излучение планеты, что позволило увидеть ее поверхность (в частности, Землю Афродиты). Это похоже на изображения, полученные японским космическим аппаратом "Акацуки" в ближнем инфракрасном диапазоне.

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Скрытые таланты зонда Parker, или секреты Венеры

Неожиданное наблюдение заставило команду WISPR проверить чувствительность прибора к инфракрасному свету. Если WISPR действительно может улавливать волны света в ближнем инфракрасном диапазоне, то незадокументированная ранее возможность предоставит новые способы для изучения пыли вокруг Солнца и во внутренней Солнечной системе. Если камера не может улавливать дополнительные инфракрасные волны, то новые изображения, на которых видны особенности поверхности Венеры, могут указывать на существование ранее неизвестных "окон" в венерианской атмосфере. В любом случае, это новые возможности для ученых.

Для более глубокого понимания изображений команда WISPR запланировала ряд аналогичных наблюдений неосвещенной стороны Венеры во время очередного облета планеты аппаратом, который уже улетел 20 февраля 2021 года. Ученые миссии рассчитывают получить и обработать эти данные для анализа до конца апреля.