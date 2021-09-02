На парижском аукционе продадут крупнейший в мире скелет трицератопса

Аукционный дом Друо планирует выставить на торги большой скелет динозавра трицератопса. Приобрести необычный лот можно будет уже 21 октября.

Как отмечает источник, скелеты динозавров пользуются популярностью у коллекционеров. За Большого Джона – так назвали трицератопса – попросят стартовую сумму 1,2–1,5 миллиона евро.

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Что известно

Большой Джон – самый большой в мире сохранившийся скелет трицератопса. Этот вид травоядных динозавров жил на нашей планете примерно 66–68 миллионов лет назад. У животного были три рога на голове и большой костяной ошейник.

3D-модель трицератопса / Фото Anchel3/turbosquid.com

Размер черепа у скелета составляет 2,62х2 метра. Он позволял Большому Джону выдерживать давление до 16 тонн.

Динозавр жил 66 миллионов лет назад.

Благодаря тому, что его останки все это время находились под слоем ила в реке, это позволило сохранить кости в хорошем состоянии.

Эти кости обнаружили семь лет назад на территории США в формации Хелл-Крик. Их сразу же отправили на реставрацию. Скелет восстановили на 60 процентов, а череп на 75 процентов.

Хоть стартовая цена и составит 1,2–1,5 миллиона евро, ожидается, что конечная будет значительно больше. Например, окаменелые останки тираннозавра Стэна ушли с молотка в октябре прошлого года за 30 миллионов долларов.