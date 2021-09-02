Как отмечает источник, скелеты динозавров пользуются популярностью у коллекционеров. За Большого Джона – так назвали трицератопса – попросят стартовую сумму 1,2–1,5 миллиона евро.
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Что известно
Большой Джон – самый большой в мире сохранившийся скелет трицератопса. Этот вид травоядных динозавров жил на нашей планете примерно 66–68 миллионов лет назад. У животного были три рога на голове и большой костяной ошейник.
3D-модель трицератопса / Фото Anchel3/turbosquid.com
- Размер черепа у скелета составляет 2,62х2 метра. Он позволял Большому Джону выдерживать давление до 16 тонн.
- Динозавр жил 66 миллионов лет назад.
- Благодаря тому, что его останки все это время находились под слоем ила в реке, это позволило сохранить кости в хорошем состоянии.
Эти кости обнаружили семь лет назад на территории США в формации Хелл-Крик. Их сразу же отправили на реставрацию. Скелет восстановили на 60 процентов, а череп на 75 процентов.
Хоть стартовая цена и составит 1,2–1,5 миллиона евро, ожидается, что конечная будет значительно больше. Например, окаменелые останки тираннозавра Стэна ушли с молотка в октябре прошлого года за 30 миллионов долларов.