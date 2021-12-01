Параллельное человечество: обнаружены древнейшие останки денисовцев

Удивительно, но люди были не единственными разумными существами на Земле. Тысячи лет назад параллельно с нами существовали и другие, "параллельные" человечества: неандертальцы, хоббиты с острова Флорис, денисовцы и другие. О последних и пойдет речь далее.

После идентификации денисовцев, как представителей "параллельного человечества", было найдено очень мало их останков. Конечно, были и успехи: например, один из древнейших примеров проявления искусства, вероятно, принадлежит именно денисовцам. Что ж, теперь мы сможем узнать о наших загадочных родственниках чуточку больше, так как ученые обнаружили новые кости денисовского человека.

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Кости, обнаруженные в пещере / Фото Phys

Подробнее о новых находках

Новые кости были обнаружены на "старом месте" – в Денисовской пещере, на юге Сибири, где впервые идентифицировали подвид людей. В окружении доисторических орудий труда и остатков пищи ученые обнаружили большое количество костей, которые, как оказалось, принадлежали одному неандертальцу и троим денисовцам. Возраст костей составляет около 200 тысяч лет.

Кости были сильно фрагментированными, поэтому потребовался детальный анализ, чтобы отличить их, например, от костей животных, которые были разбросаны по пещере. Для этого был использован биомолекулярный метод, потому что другие, "стандартные" методы идентификации не могли дать результат.



Раскопки в Денисовской пещере / Фото Phys

После анализа почти 4 тысяч фрагментов костей, длиной не более 4 сантиметров, ученые и смогли обнаружить остатки денисовцев, которые являются древнейшими среди обнаруженных. В то же время эти образцы – это самые старые кости, которые подвергали генетическому секвенированию.

Денисовцы начали жить возле пещеры около 217 – 187 тысяч лет назад. Около 150 – 130 тыс. лет назад там же появляются и неандертальцы. Следует отметить, что неандертальцы и денисовцы генетически отделились от предков современных людей около 800 тысяч лет назад. А генетические линии неандертальцев и денисовцев разделились около 680 тысяч лет назад.